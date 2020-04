Hotelkette Centro : „Das Reiseverhalten wird sich verändern“

Im Frühjahr sollte die ehrgeizige Expansion der Hotelkette Centro weitergehen. Geplant war die Eröffnung von zwei weiteren Häusern der jungen Budget-Marke Ninety Nine, mit der das Familienunternehmen den Wettbewerb mit Anbietern wie Motel One, 25hours oder dem Marriott-Ableger Moxy sucht. Die Zimmer sind im stylischen Dschungel-Design eingerichtet, das Restaurant bietet die angesagten Bowl-Gerichte, bei denen mehrere Zutaten in einer Schüssel angerichtet werden. Im April sollte in Amsterdam das insgesamt vierte Ninety-Nine-Hotel aufmachen, im Mai in Augsburg der Standort Nummer fünf. Doch die beiden Eröffnungsfeiern mussten verschoben werden.

Statt Expansion ist bei Centro derzeit Stillstand angesagt. Infolge der Corona-Krise hat die Kette fast alle ihrer 64 Hotels geschlossen. Nur zwei Häuser – in Bremen und Hamburg – sind geöffnet.