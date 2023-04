Die Allianz SE, Deutschlands größte Versicherungsgesellschaft, gefällt sich in ihrer Führungsrolle. Die Geschäfte laufen gut, die Aktionäre erhalten eine Rekordausschüttung, und Konzernchef Oliver Bäte genießt öffentliche Auftritte, sei es beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos oder im amerikanischen Fernsehsender CNN. Auch die meisten Mitarbeiter sind zufrieden.

Aber in der scheinbar heilen Allianz-Welt rumort es. Genauer bei der Allianz Re, dem Rückversicherer des Konzerns. Hier stört sich der Betriebsrat nach Informationen der F.A.Z. an einer neuen Arbeitszeitregelung und zieht deshalb sogar vor das Arbeitsgericht München. Per einstweiliger Verfügung gegen Vorstandschef Bäte wollen die Allianz-Re-Betriebsräte verhindern, dass die Regelung zur verpflichtenden Rückkehr ins Büro umgesetzt wird. Am kommenden Dienstag wird sich das Gericht mit dem Fall befassen.