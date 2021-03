Homeoffice für immer : „Arbeitet von wo ihr wollt“

Die größte britische Bausparkasse Nationwide wird den meisten ihrer 13.000 Büroangestellten auch nach der Corona-Pandemie dauerhaft erlauben, zu Hause zu arbeiten. Die Mitarbeiter der Hypothekenbank, die nicht in den Filialen direkt Kunden bedienen, dürfen künftig arbeiten, „von wo immer sie wollen“ in Großbritannien, teilte Nationwide mit, nachdem eine interne Umfrage unter Tausenden Beschäftigen eine große Präferenz fürs Homeoffice zumindest an einigen Tagen in der Woche ergeben hatte. 57 Prozent wollen am liebsten nie wieder ins Zentralbüro, nur 6 Prozent der Befragten wollten immer ins Büro gehen.

Vorstandschef Joe Garner sagte in einem Interview, er selbst werde ein bis zwei Tage in der Woche nicht im zentralen Büro arbeiten. Die Mitarbeiter sollten nicht das Gefühl bekommen, sie würden für Abwesenheit bestraft. Garner sagte, im Homeoffice seien die Mitarbeiter produktiver. „Die Erfahrung bislang zeigt, dass man bessere Resultate, Produktivität und mehr Wohlbefinden hat, wenn man flexibler ist. Wenn Organisationen das wollen, muss die Führung sich ebenso verhalten“, fügte er hinzu. Nationwide ist mit knapp 190 Milliarden Pfund Bilanzsumme und 13 Prozent Marktanteil in Britannien eine der größten Hypothekenbanken, nur die verschiedenen Marken der Lloyds Banking Gruppe kommen auf noch mehr Marktanteil.

Viele Großunternehmen und Banken wollen künftig „hybride“ Arbeitsmodelle einführen, wobei die Beschäftigten zumTeil zu Hause arbeiten und zum Teil ins Büro kommen können. Die Deutsche Bank hat angekündigt, in London ihren bis zu 8000 Mitarbeitern an ein bis drei Tagen Homeoffice zu erlauben. Tiina Lee, die Chefin von Deutsche Bank UK, sagte, es wäre „eine verschenkte Chance“, alle Banker zurück in die Zentralbüros zu holen.

Mietersparnis für die Banken

Auch die Amerika-Chefin der Bank, Christiana Riley, sieht es als eine Lehre aus der Pandemie, dass Bankmitarbeiter von überall aus arbeiten könnten – also auch von günstigeren, kleineren Standorten als Manhattan. In New York ging die Deutsche Bank schon früh in der Pandemie so weit, dass sie mehrere Etagen des Büroturms 60 Wall Street vorzeitig an den Vermieter zurückgab, weil ohnehin die meisten Banker von zu Hause aus arbeiteten. Der für dieses Jahr geplante Umzug in das ehemalige Time Warner Center am Central Park, der schon wegen des Stellenabbaus eine Verkleinerung dargestellt hätte, könnte nun noch kleiner ausfallen.

Auch andere Standorte stellt die Bank auf den Prüfstand; für Deutschland sind aber noch keine Pläne bekanntgeworden. Auch die übrigen deutschen Kreditinstitute halten sich bislang bedeckt. Deutsche-Bank-Personalchef Michael Ilgner stellte kürzlich im Interview mit der F.A.S. klar: „Die Leute wollen wieder ins Büro, das zeigen die Ergebnisse unserer internen Umfrage.“ Auch die Deutsche Bank wolle daher auf ein hybrides Modell setzen: „regelmäßiges Arbeiten von zu Hause, kombiniert mit Zeit im Büro“.

Die Großbank Standard Chartered hat ihren 75.000 Mitarbeitern auf der Welt angeboten, sie könnten dauerhaft „hybrid“ auch zu Hause arbeiten. Einige andere Bankenchefs sind jedoch strikt gegen das Homeoffice für immer. Goldman-Sachs-Vorstandschef David Solomon nannte es jüngst eine „Verirrung, die wir so schnell wie möglich korrigieren werden“. Manche Banken jedoch erhoffen sich auch Einsparungen in der Miete, wenn sie Büroflächen reduzieren. Die HSBC, die auch einen Personalabbau plant, will in den kommenden Jahren die Büroflächen um 40 Prozent verkleinern, Lloyds will sie um 20 Prozent reduzieren. Nationwide hat beschlossen, drei Großbüros nahe ihrem Hauptsitz in Swindon zu schließen.