Millionen-Betrugsprozess : Schwindel mit Windrädern

Die Holt Holding soll in Niedersachsen im großen Stil Windräder verkauft haben, die es nie gegeben hat. Am Dienstag beginnt am Landgericht Osnabrück der Prozess gegen die früheren Verantwortlichen.

Im Frühjahr 2019 gab der Energiekonzern CEZ aus Tschechien erfreut bekannt, Windkraftprojekte mit einer möglichen Gesamtleistung von 110 Megawatt in Niedersachsen erworben zu haben. „Die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern hilft uns, die lokalen Besonderheiten der Entwicklung zu bewältigen“, heißt es in der Pressemitteilung von CEZ vom 26. April 2019.

Wenige Monate später vermeldet auch der Versorger Scottish and South­ern Energy (SSE), über ein Gemeinschaftsunternehmen einen On-Shore-Windpark im nördlichen Deutschland erworben zu haben. Partner in beiden Fällen: der Frühphaseninvestor Holt Holding Group, hinter der wiederum eine Unternehmerfamilie aus dem Emsland steht.

Einem Hochstapler aufgesessen

Doch schon kurz darauf mussten sich die Tschechen, Schotten und weitere internationale Unternehmen aus dem Energiesektor eingestehen, dass sie einem mutmaßlichen Hochstapler aufgesessen sind: Ihre Windkraftprojekte waren ihnen nur zum Teil verkauft worden – oder existierten sogar nur auf Papier. Wegen des entstandenen Schadens von insgesamt rund 10 Millionen Euro müssen sich von diesem Dienstag an Hendrik Holt, ehemals Direktor der Holt Holding Group, mehrere seiner Familienmitglieder sowie der einstige Finanzdirektor des Unternehmens vor dem Landgericht Osnabrück verantworten.

Dem Quintett wirft die Staatsanwaltschaft acht Fälle von banden- und gewerbsmäßigem Betrug im Zeitraum von Jahresmitte 2015 bis 2021 vor. Der 31 Jahre alte Hendrik Holt, früher als eine Art Nachwuchsstar in der Windenergiebranche gefeiert, soll wie seine Mitangeklagten tatsächlich nicht existente Windparkprojekte vermarktet und von mehreren internationalen Energiekonzernen rund 10 Millionen Euro erhalten haben. Zuvor sollen die Macher der Holt Holding zunächst Flächennutzungsverträge gefälscht und diese dann ihren gutgläubigen Ge­schäftspartnern vorgelegt haben. Im Fall der SSE und eines italienischen Energiekonzerns geht es um fiktive Projekte in Zeven und Rotenburg, die an beide Investoren zugleich veräußert wurden. Bei der CEZ sollen es insgesamt 214 gefälschte Verträge und nachgeahmte Schreiben von Gemeinden in den Landkreisen Cloppenburg und Emsland gewesen sein, die den Investor überzeugten.

Festnahme im Adlon

Holt war im Frühjahr 2020 im Berliner Nobelhotel Adlon festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft in einem niedersächsischen Gefängnis. Er muss sich in einem weiteren Fall des schweren Betrugs zu Lasten eines deutschen Windenergieunternehmens und wegen Untreue verantworten.

Verschiedenen Medienberichten zufolge sollen seine Mitangeklagten sich im Vorfeld geständig gezeigt haben. Kommt es zu einer Verurteilung durch die 2. Große Wirtschaftsstrafkammer, erwarten die Angeklagten Haftstrafen von bis zu zehn Jahren. Das Landgericht Osnabrück hat für den Strafprozess 52 Verhandlungstage angesetzt.