Hoher Gewinn : Mercedes trotzt dem Abgesang

Es sind mal wieder Traumzahlen, die Mercedes am Freitag vorgelegt hat: Ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von mehr als 20 Milliarden Euro, unter dem Strich verdiente der Konzern knapp 15 Milliarden Euro, ein Drittel mehr als im Vorjahr.

Für den Konzern heißt das: Die Luxusstrategie geht weiter auf, muss sich aber jetzt erst richtig beweisen. Der Halbleitermangel ist langsam aber sicher vorbei. Es gibt wieder ausreichend Fahrzeuge auf dem Markt. Und damit dürften die Preiskämpfe der Vergangenheit zurückkommen, auch wenn Mercedes immer wieder betont, genau das nicht zu wollen. Aber dass es diese Preiskämpfe gab, hatte schließlich strukturelle Gründe und war keine Laune der damals verantwortlichen Manager.

Schaut man aber nicht nur auf den Konzern, sondern auf das ganze Land, bedeuten die Zahlen noch etwas anderes: Der Abgesang auf die deutsche Autoindustrie nimmt manchmal etwas kuriose Züge an. Die deutschen Hersteller erzielen Rekordgewinne und in der Öffentlichkeit wird mitunter das Bild erzeugt, als stünde die Industrie vor dem Aussterben.

So groß die Herausforderungen in Sachen Elektromobilität und Digitalisierung sind und so schwer die Transformation vor allem für viele Autozulieferer ist: Konzerne, die solche Überschüsse erwirtschaften, sind alles, nur kein Sanierungsfall.