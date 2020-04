Hohe Umsätze, hohe Kosten : Auch Amazon spürt den Corona-Effekt

Aufgrund des hohen Aufkommens in den vergangenen Wochen hat der Online-Händler sein Wachstum erheblich beschleunigt. Aber er rechnet auch mit zusätzlichen Kosten in Milliardenhöhe.

Amazon.com hat mit der Vorlage von Quartalsergebnissen bestätigt, was viele Kunden in jüngster Zeit schon an längeren Lieferzeiten ablesen konnten: Inmitten der Corona-Pandemie hat der Online-Händler sein Wachstum erheblich beschleunigt. Der Umsatz im ersten Quartal lag über den Erwartungen. Allerdings warnte Vorstandsvorsitzender Jeff Bezos in einer Mitteilung vor enormen zusätzlichen Kosten. Allein im zweiten Quartal werde Amazon um die vier Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der Corona-Krise ausgeben. Dieses Geld solle in die Auslieferung von Bestellungen und den Schutz der eigenen Belegschaft vor Infektionen fließen. Bezos nannte die Anschaffung von Schutzausrüstung und verstärkte Säuberungsmaßnahmen als Beispiele. Amazon wolle auch Hunderte von Millionen Dollar investieren, um Mitarbeiter selbst auf das Virus testen zu können. Ein Teil des Geldes sei außerdem für höhere Löhne vorgesehen.

Diese Kosten werden nach den Worten von Bezos dafür sorgen, dass der Betriebsgewinn im zweiten Quartal, der üblicherweise um die vier Milliarden Dollar liegen würde, komplett ausradiert würde. Schon für das abgelaufene erste Quartal hat Amazon einen deutlichen Rückgang beim Nettogewinn um 29 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar gemeldet. Der Gewinn je Aktie von 5,01 Dollar lag klar unter den von Analysten im Schnitt erwarteten 6,25 Dollar.

Börse nimmt Zahlen nicht gut auf

Besser als erwartet schnitt Amazon dagegen mit dem Umsatz ab, der um 26 Prozent auf 75,5 Milliarden Dollar stieg. Analysten hatten im Schnitt mit 73,6 Milliarden Dollar gerechnet. Im Schlussquartal 2019 hatte es noch ein Wachstum von 21 Prozent gegeben. Im reinen Online-Handel stieg der Umsatz um 25 Prozent, drei Monate zuvor hatte das Wachstum noch bei 15 Prozent gelegen.

An der Börse kamen die Zahlen zunächst nicht gut an, der Aktienkurs fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um fast fünf Prozent. Allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn mehr als ein Viertel an Wert gewonnen, noch am Donnerstag im regulären Handel erreichte sie ein Allzeithoch. Amazon wird derzeit an der Börse mit mehr als 1,2 Billionen Dollar bewertet.

Überdurchschnittlich gut schnitt der Konzern einmal mehr mit Amazon Web Services (AWS) ab, seiner Sparte rund um Cloud Computing. Hier kletterte der Umsatz um 33 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar. Allerdings hatte Amazon hier Schlussquartal noch ein Wachstum von 41 Prozent geschafft, und die wichtigsten Wettbewerber Microsoft und Google haben in ihren jeweiligen Quartalsberichten für ihre Cloud-Geschäfte höhere Zuwachsraten ausgewiesen. AWS zählt zu den profitabelsten Geschäften von Amazon, der Betriebsgewinn stieg hier im vergangenen Quartal um 38 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar. Das entspricht mehr als drei Viertel des konzernweiten Betriebsgewinns von 4,0 Milliarden Dollar.

Aufruf zum Streik an amerikanischen Standorten

Die Ankündigung zusätzlicher Ausgaben für den Schutz von Mitarbeitern kommt, nachdem sich Amazon in den vergangenen Wochen mit Unruhe in der eigenen Belegschaft auseinandersetzen musste. Beschäftigte in Distributionszentren haben dem Konzern vorgeworfen, er schütze sie am Arbeitsplatz zu wenig vor Infektionen. An einigen Standorten kam es deswegen zu Streiks, mit denen sich auch eine Reihe von Büroangestellten solidarisierten. Für den 1. Mai wurde in Amerika zu Streiks bei Amazon und auch einer Reihe von anderen Händlern aufgerufen.

Amazon weist die Vorwürfe von sich, ein Sprecher sagte auf Anfrage, es werde „absolut“ genug für die Sicherheit in den Warenlagern getan. Das Unternehmen hat schon vor wenigen Tagen angekündigt, es werde allein für die Sicherheit der Mitarbeiter im ersten Halbjahr mehr als 800 Millionen Dollar ausgeben. Mit dem Geld sollen zum Beispiel Masken, Desinfektionsmittel und Thermometer beschafft werden.

Vor wenigen Tagen geriet Amazon auch durch einen Bericht im „Wall Street Journal“ in Erklärungsnot, in dem es hieß, das Unternehmen nutze Daten von Drittanbietern aus seinem Marktplatz für die Entwicklung eigener konkurrierender Produkte. Dabei habe ein Vertreter des Unternehmens dies noch im vergangenen Jahr bei einer Anhörung vor dem amerikanischen Kongress bestritten. Amazon sagte, die von der Zeitung beschriebenen Praktiken würden gegen die eigenen Regeln verstoßen, und das Unternehmen habe interne Ermittlungen eingeleitet. In einer separaten Stellungnahme hieß es weiterhin, Amazon glaube nicht, dass die Darstellung der Zeitung zutreffen sei. Zudem sei es falsch zu behaupten, der Konzern habe den Kongress „absichtlich in die Irre geführt“.