Private Equity : Renditen deutscher Gasnetze locken Investoren

Eine Beteiligungsgesellschaft erwirbt den Betreiber Thyssengas. Nun bahnen sich weitere milliardenschwere Transaktionen in dem Sektor an.

Nach der Vereinbarung zum Verkauf des Gasnetzunternehmens Thyssengas zeichnen sich nach F.A.Z.-Informationen in der Branche weitere Transaktionen mit milliardenschwerem Gesamtvolumen ab. Zum einen will die Beteiligungsgesellschaft der Bank Macquarie im kommenden Jahr den Verkaufsprozess um den Anteil an Open Grid Europe (OGE) wiederbeleben, den die Australier wegen des Thyssengas-Deals aufgeschoben haben, wie aus Finanz- und Branchenkreisen zu hören ist. Zum anderen sondiert der Versorger Uniper den Verkauf seiner Beteiligung an der Opal-Pipeline. Er bereite Informationsunterlagen vor, um den Markt nach Interessenten abzuklopfen, verlautet aus dem Markt.

Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Macquarie hat dem Vernehmen nach für den Verkauf des Open-Grid-Europe-Anteils die Fusionsfachleute im eigenen Haus sowie die schweizerische Bank UBS mandatiert – und damit dasselbe Berater-Duo wie beim gerade verkündeten Erwerb von Thyssengas. Uniper lasse sich im Fall Opal von Citi beraten. Solche Investmentbankmandate sind stets der Hinweis darauf, dass die Pläne ernsthaft erwogen werden. Alle Beteiligten lehnten auf Anfrage einen Kommentar ab.