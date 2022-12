Teures Gas : Zum Stillstand verdammt

Jeden Tag rollen in den Dachziegelwerken Nelskamp nahe Magdeburg rund 100.000 Dachziegel vom Band. Die Hallen am größten Standort des Herstellers sind erfüllt vom Lärm unzähliger Maschinen – vom mechanischen Surren der Fließbänder, begleitet vom rhythmischen Zischen und Quietschen der Roboterarme. Alles ist in Bewegung, schneidet, presst und trocknet, ehe die Ziegel bei rund 1100 Grad im Tunnelofen gebrannt werden.

Wer hier steht – schwitzend bei knapp 45 Grad, neben tonnenschweren Wägen, auf denen sich Hunderte Tonziegel stapeln – kann sich kaum vorstellen, dass hier vor wenigen Wochen alles stillstand. Die Öfen kalt. Die Hallen still.