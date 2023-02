Der Kapitalmarkt hat bekommen, was er gefordert hat. Die Ablöse von Werner Baumann als Vorstandsvorsitzender geht schneller als geplant, und mit Bill Anderson kommt ein Manager von außen an die Spitze des Pharma- und Agrarchemiekonzerns Bayer. Also einer, der nichts mit dem umstrittenen Kauf des amerikanischen Saatgutkonzerns Monsanto zu tun hatte. Als US-Staatsbürger kennt Anderson gleichwohl die Spielregeln in einem der wichtigsten Länder für Bayer.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf.





Der Chemieingenieur, der zuletzt Vorstand im Schweizer Pharma-Konzern Roche war, soll – so der Plan des Aufsichtsrats, der ihn am Mittwoch einstimmig als neuen Vorstandsvorsitzenden zum 1. Juni bestimmt hat – in allen Geschäftsbereichen Innovationen beschleunigen und die Performance verbessern.