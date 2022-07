Credit Suisse : Der deutsche Retter

Managementwechsel in der Wirtschaft erinnern zuweilen an das Trainerkarussell im Profifußball. Dort liegen zwi­schen Treueschwur und Rauswurf oft nur wenige Wochen. Im Fall von Thomas Gottstein dauerte es zwei Mo­nate. Ende Mai kursierten Gerüchte, wonach der Schweizer sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Großbank Credit Suisse (CS) bald verlieren könnte. Und was sagte da­zu der für diese Frage zu­ständige Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann? Er stehe voll und ganz hinter Gottstein, „weil er gut ist“.

Doch nun hat Lehmann erkannt, dass Gottstein doch nicht gut genug ist, um den dringend erforderlichen Wandel im Hause der skandal- und verlustgeplagten Bank voranzutreiben. Der 58 Jahre alte Manager, der seit zwei Jahrzehnten in Diensten der CS steht, muss sein Amt am Paradeplatz in Zürich zum 1. August aufgeben. Er macht Platz für den Deutschen Ulrich Körner, der im Führungsgremium der CS bisher für das Anlagegeschäft mit professionellen Kunden (Asset Management) zuständig war. Dies teilte die zweitgrößte Schweizer Bank am Mittwochmorgen mit. Gottstein erklärte, dass er aus privaten und gesundheitlichen Gründen zu dem Schluss gekommen sei zurückzutreten.