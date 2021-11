Start-ups aus Gründer-Show : Die Bilanz der „Höhle der Löwen“

Eigenwillige Fitnessgeräte, Gewürzmischungen, Urnen, aus denen Bäume wachsen, oder Kissen, die das Liegen in der Badewanne bequemer machen sollen: die Gründer, die in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ Geld von den Promi-Investoren wollen, präsentieren allerhand Kurioses und Nützliches.

Doch von sehr vielen der Unternehmen, die sich in die Höhle gewagt haben, hört man danach nichts mehr. Was ist also aus all den ehrgeizigen Gründern und ihren Unternehmen geworden? Sind die meisten innerhalb kürzester Zeit insolvent? Schneiden die Start-ups, in die die Investoren Geld gesteckt haben, besser ab als die, die kein Geld bekommen haben? Um das herauszufinden, hat die Wirtschaftsauskunftei Creditsafe einen Überblick zur Kreditwürdigkeit aller Unternehmen, die in der Show aufgetreten sind, erstellt. Der Datensatz liegt der F.A.Z. vor.