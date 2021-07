Siegeszug der Ferienhausparks : Urlaub made in Holland

Haus an den Dünen: Ferienpark in Travemünde Bild: Landal Greenparks

Die Dünen am Ostseestrand oder den historischen Viermaster Passat im Segelhafen – Ferienhausgäste in Travemünde haben die Wahl, was sie von Terrasse oder Balkon aus sehen wollen. Für den Ferienhausparkbetreiber Landal ist es beinahe egal, für welchen Blick sich Urlauber in der in den vergangenen Jahren entstandenen Anlage entscheiden. Relevanter ist, dass sich Reisende für Ziele im Inland oder zumindest ohne Flug begeistern – genauso ist es in der Corona-Zeit gekommen.

Und Jeroen Mol, Landal-Vorstand für das operative Geschäft, ist sich sicher, dass dieser Trend anhält. Statt über Kürzungen redet er über Expansion. „Im September eröffnen wir den 100. Park. Mit allen fest geplanten Anlagen kommen wir in den nächsten Jahren auf 120. Unser Ziel ist es, drüber hinauszuwachsen.“ Vor einigen Jahren gab es erst 80.