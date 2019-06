Manche halten Lars Windhorst für einen dubiosen Zocker oder Blender. Andere sehen in ihm die Personifizierung eines mutigen, risikofreudigen und ideenreichen Unternehmers, der sich von noch so schweren Rückschlägen nicht niederringen lässt. In jedem Fall bewegt sich fast alles im Leben des 42 Jahre alten Finanzartisten zwischen Sensation und Wahnsinn. Er war einst das Wunderkind der deutschen Wirtschaft, wurde als Teenager vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl in hochkarätigen Delegationen im Tross von Konzernlenkern der Deutschland AG auf Auslandsreisen mitgenommen, erlebte Abstürze und wundersame Rückkehren.

Michael Ashelm Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Die neueste irre Wendung führt ihn jetzt auf die große, populäre Unterhaltungsbühne des Fußballgeschäfts – als neuer Mitbesitzer der Kapitalgesellschaft des Bundesligaklubs Hertha BSC Berlin (GmbH & Co. KGaA). Der schillernde Unternehmer wird angeblich so viel Geld einbringen wie vor ihm kein anderer Investor der Bundesliga auf einen Schlag gezahlt hat – 125 Millionen Euro. Dafür erhält seine in Berlin ansässige Beteiligungsgesellschaft Tennor 37,5 Prozent der Anteile an Hertha BSC. Darüber hinaus verfügt Windhorst über die Option, die Anteile zu einem höheren Preis auf fast 50 Prozent aufzustocken. Dann würden etwa 250 Millionen Euro an den Klub gehen, die in den Abbau von Verbindlichkeiten, aber vor allem Schritt für Schritt in die Verpflichtung neuer Stars für die Mannschaft fließen sollen. Ein echter Hammer in der Fußballsommerpause.