Henkel-Chef im Interview : „Nur mit Kostensenkungen geht es nicht“

Der neue Chef des Konsumgüterriesen Henkel steckt viel Geld in neue Klebstoffe und andere Innovationen, zum Beispiel für mehr Nachhaltigkeit. Kann der große Dax-Konzerne damit auch die junge Generation überzeugen?

Herr Knobel, Sie sind seit gerade mal zwei Monaten Vorstandsvorsitzender und haben gleich einen großen Strategiewandel verkündet. Was ist in der Vergangenheit bei Henkel schief gelaufen?

Was vor einigen Jahren richtig war, muss heute nicht mehr richtig sein. Das Umfeld ändert sich rasant. Wir haben die Vergangenheit selbstkritisch analysiert. Vieles ist gut gelaufen, aber wir haben auch nicht immer alles richtig gemacht. Mir sind jetzt drei Dinge wichtig: Transparenz in der Kommunikation, Verantwortung für die Ergebnisse zu übernehmen und wieder auf Wachstum umzuschalten. Wir stehen am Anfang eines neuen Jahrzehnts und das soll für Henkel erfolgreich werden. Ich bin angetreten, um ganzheitliches Wachstum zu schaffen. Das ist unser Anspruch für die nächsten Jahre.