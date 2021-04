Helios-Chef De Meo : „Das größte Manko war das Versagen der Politik beim Impfen“

Aktualisiert am

Helios ist mit knapp 90 Kliniken die größte deutsche Krankenhauskette. Wie sehr hat die Corona-Seuche die Kliniken und vor allem die Intensivstationen im Griff?

Die Fallzahlen liegen derzeit insgesamt noch unter dem, was wir in der zweiten Welle im Winter bewältigt haben. Wir haben rund 15.000 Patienten ohne Covid-19 auf Normalstationen, dazu kommen 755 mit Covid-19. Auf den Intensivstationen unserer Kliniken werden knapp 1150 Patienten ohne und 327 mit Covid-19 behandelt. Wirklich dramatisch ist die Lage derzeit also nicht, auch wenn vor allem unsere großen Krankenhäuser jetzt wieder sehr viele Covid-Patienten behandeln.