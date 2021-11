Heiraten mit Tauben : Beim Jawort fliegen nicht nur die Fetzen

Aktualisiert am

Manche lassen an ihrer Hochzeit weiße Brieftauben aufsteigen. Ist das Tierquälerei?

Mit weißen Tauben verbindet man Ruhe, Frieden, Treue und Turteln. Das wünscht man sich auch in einer Ehe. Nicht abwegig ist es deshalb, wenn man zu einer Hochzeit weiße Tauben fliegen lässt. Und so gibt es Taubenzüchter, die weiße Tauben verleihen – um genau zu sein: Brieftauben. „Sie können Distanzen von mehreren Hundert Kilometern in einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern zurücklegen“, schreibt der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter.

Die Tiere schaffen das, weil sie sich am Ma­gnetfeld der Erde orientieren und sietrainiert werden. Sie werden ihrem Heimatschlag entnommen und immer weiter davon entfernt ausgesetzt. „Auf diese Weise lernen sie nicht nur, sich an dem Ma­gnetfeld der Erde zu orientieren, sondern auch sich an Bäume, Berge und sogar Gerüche der Umgebung zu erinnern und dadurch nach Hause zu finden“, erklärt der Brieftaubenzüchter Christian Wilhelm aus Heusenstamm.

Für eine Hochzeit werden die Tiere zum Beispiel in einen herzförmigen Korb gesperrt und nach dem Treueschwur des Brautpaares freigelassen. Üblicherweise seien es zehn bis zwölf Tiere, berichtet Wilhelm, der seit 15 Jahren weiße Hochzeitstauben verleiht. Bei dieser Anzahl entstünden ein „Wow“-Effekt und ein schönes Flugbild. Für 150 Euro bekommt man zwölf Tauben in einem Herzkorb, eine weiße Feder und ein Gedicht.

Ein saisonales Geschäft

Man darf die Tiere nur bei geeignetem Wetter fliegen lassen. Bei kaltem Wetter, Regen, starkem Nebel oder in der Dunkelheit finden die Tauben ihren Weg nach Hause nicht mehr. Sie verhungern oder werden gefressen. Nach Angaben des Verleihs Weisse Tauben Rhein Main Nahe können sich die Tauben bei diesen Wetterverhältnissen schlecht am Magnetfeld der Erde orientieren.

Deshalb ist das Verleihen der weißen Hochzeitstauben ein saisonales Geschäft. Der Verleih Hochzeitstauben Heusenstamm lässt seine Tauben zum Beispiel hauptsächlich von April bis Oktober fliegen. In der Wintersaison lassen sie die Tauben nur weniger als die üblichen 60 bis 70 Kilometer fliegen.

Die Tierschützer von PETA Deutschland bezeichnen den Einsatz von Hochzeitstauben als Tierquälerei. In einem Artikel beschreiben sie das Ganze als „erheblichen Stress für die sogenannten Hochzeitstauben“. Wilhelm sagt jedoch: „Unsere Tauben profitieren extrem von diesem Training; sie schärfen ihren Orientierungssinn.“

Nur wenige gegen verloren

Wichtig ist, gut trainierte und seriös gezüchtete Brieftauben einzusetzen und nicht Rassetauben, Lachtauben oder Pfautauben, die nicht über einen guten Orientierungssinn verfügen. Allerdings kann ein Laie sie nicht von Brieftauben unterscheiden, weshalb auch unseriöse Geschäftemacher Hochzeitstauben verleihen.

Laut Wilhelm „gehen zwar auch mal Tauben verloren, diese Anzahl ist bei einer artgerechten Haltung jedoch verschwindend gering“. Lasse man die Tiere nur 60 bis 70 Kilometer fliegen, „werden die Tauben fast gar keinem Risiko ausgesetzt, von anderen Vögeln gefressen zu werden oder aufgrund der Kälte oder Dunkelheit in der Wildnis zu verenden“. Das seien zudem meist Tiere, die an Altersschwäche litten.

Bei seriös gezüchteten Brieftauben habe „jede Taube ihren Personalausweis am Fuß“, erklärt Wilhelm. Das ist ein kleiner Ring, auf dem eine Nummer steht, mit der man den Halter oder Züchter identifizieren kann. Auf Taubendienst.de sind mit rund 160 Taubenverleihen fast alle seriösen und offiziell anerkannten Taubendienste Deutschlands aufgelistet.

Wilhelm hat seit 15 Jahren ein Nebengewerbe angemeldet und verleiht seitdem Brieftauben für Hochzeiten. Der Umsatz ist nicht hoch genug, um davon zu leben. In den vergangenen fünf Jahren betrug sein Jahresumsatz zwischen 18 000 und 20 000 Euro. „Die Unternehmen, die es seriös anbieten, haben das eigentlich alle als Kleingewerbe angemeldet.“

Brautpaare buchen die Tauben, manchmal auch Familienmitglieder oder Freunde. Der Trend gehe jedoch weg von den Tauben und hin zum Drumherum, berichtet Wilhelm. Viele Paare buchen zusätzlich Ballons, einen Sektempfang, Konfetti, einen eleganten roten Teppich. Ihre Hochzeit soll pompös und prunkvoll sein.

