Das Unternehmergespräch : „Mineralwasser wird diffamiert“

Ein Wasser mit „angenehmer Mineralisation, harmonisch, in sich ausgewogen, sehr zurückhaltend im Eigengeschmack, ein sympathischer Begleiter zu Wein und Kaffee.“ So klingt es, wenn Heino Hövelmann den Sommelier gibt und die Vorzüge der Mineralbrunnen im Naturschutzgebiet Rheinaue beschreibt. Aus 200 bis 300 Meter Tiefe liefern sie den Rohstoff für das Familienunternehmen, das im Duisburger Norden Mineralwasser, den Limonadenklassiker Sinalco und andere Erfrischungsgetränke abfüllt. Über unterirdisch verlegte Rohrleitungen wird das kostbare Nass aus den Brunnen in Edelstahlbehälter gepumpt. Ein Dutzend davon steht auf dem Betriebsgelände im Ortsteil Walsum als Zwischenspeicher, damit die Abfüllungsanlagen kontinuierlich laufen können.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge

Vor einigen Jahren haben die Hövelmanns ein renommiertes Institut mit einem Gutachten beauftragt: Ihr Wasservorkommen ist uralt, ein Vermächtnis der letzten Eiszeit vor etwa 25.000 Jahren. Darüber liegen zwei mächtige Tonschichten, die das Vorkommen vor Umweltbelastungen bewahren und die „außergewöhnliche Reinheit“ garantieren, mit der die Hövelmann-Gruppe für ihre „Rheinfels Quelle“ wirbt. Sie ist die volumenstärkste Marke, daneben kommen unter anderem Burgwallbronn, Römerwall und Felsensteiner aus Duisburg. Zu dem Unternehmen gehören auch die Ardey-Quelle in Dortmund und die Traditionsmarke Staatl. Fachingen. Vor zehn Jahren war sie samt Abfüllbetrieb übernommen worden. Vom Heilwasser über Biolimonade bis zur Sinalco-Cola: Mehr als 200 Artikel umfasst das Sortiment. „Da ist für fast jeden der richtige Durstlöscher dabei“, sagt Hövelmann, der die Getränkegruppe mit seiner Cousine Heidrun und zwei externen Geschäftsführern in vierter Generation leitet.