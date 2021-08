Hausbesuch bei Cathy Hummels : Kämpferin in Rosarot

Die Make-up-Artistin springt auf. Der Welpe, der sonst vertrauensvoll jedem Besucher den ganzen Unterarm abschleckt, läuft mit einer toten Krähe im Mund durch den Garten. Es ist ein Moment, in dem auch Vollprofis aus der Rolle fallen, aufschreien, hinter die Fassade blicken lassen. Doch Cathy Hummels zuckt nicht mal. „Moon, nein!“, befiehlt sie ihrem Hund nur. Dann lächelt die Influencerin und Unternehmerin, die an einem schwülheißen Tag Mitte August auf der Terrasse ihrer Villa in München sitzt, weiter in die Sonne.

Gustav Theile Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Der Welpe mit dem toten Vogel: So könnte eine Parabel auf die Social-Media-Stars lauten. Mit großen schönen Augen schauen sie uns an. Doch wenn sie sich durchsetzen müssen, beißen sie zu.