Hauptversammlung : VW im Sturm

Die Hauptversammlung des Volkswagen-Konzerns war schon in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel von Protesten geworden. Doch so heftig wie diesmal waren die Störungen selten. Klimakleber blockierten die Zufahrt zum Veranstaltungszentrum, vor dem sich Demonstranten versammelt hatten. Drinnen spielten sich tumultartige Szenen ab, vom Tortenwurf auf Großaktionär Wolfgang Porsche bis zur entblößten Aktivistin, die für die Rechte von Uiguren in China eintrat.

Natürlich müssen Gesetze eingehalten werden. Aber gleichzeitig wäre es zu leicht, die Aktionen als Werk einer Handvoll Spinner abzutun.

VW steckt an vielen Stellen der Welt in so gravierenden Konflikten, dass man die diesjährige Hauptversammlung als Spiegel der Probleme sehen kann. Klimaschutz und China, niedriger Aktienkurs und Software-Probleme: all das bildet eine toxische Mischung, die den größten europäischen Autokonzern lange in Atem halten wird. Falsch wäre es auch, das Durcheinander auf dem Treffen als Argument zu nutzen, um künftig nur noch virtuell zusammen zu kommen. Die diesjährige Saison der Hauptversammlungen großer Unternehmen hat schon an vielen Stellen gezeigt, dass das digitale Format etliche Nachteile hat.