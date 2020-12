Zum 100. Jubiläum : Von Haribo gibt’s Saures

Zum 100. Geburtstag gibt es einen Sozialplan als Geschenk. Die Feier dürfte sich nicht nur die Geschäftsführung des Süßwarenherstellers Haribo anders vorgestellt haben, seit zwei Wochen protestieren die 150 Beschäftigten am sächsischen Standort Wilkau-Haßlau gegen die Schließung des Werks. „Die Zeit ist sehr belastend für die Beschäftigten“, sagte Thomas Lißner von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Bevor sich das Gründungsdatum von Haribo am Sonntag jährt, haben sich die Gewerkschaft und das Familienunternehmen aus Bonn auf erste finanzielle Kompensationen geeinigt. Klar ist zudem, dass die Mitarbeiter nicht mehr in diesem Jahr und auch nicht in den ersten Monaten 2021 gekündigt werden.

Die NGG-Forderung, dass es einen Nachfolgebetrieb für das Werk geben müsse, hat Haribo am Freitag aufgegriffen. Haribo werde „daran mitarbeiten, eine zukunftsfähige Nachfolgenutzung für unser Betriebsgelände zu finden“, sagte Michael Molsberger, der für Haribo Deutschland die Produktion und Technik als Geschäftsführer verantwortet.

Unter dem Motto „Haribo macht gar nicht froh“ ist in Anlehnung an den berühmten Werbespruch massig Kritik auf den Goldbärenhersteller eingeprasselt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bezeichnete die Schließungspläne als „Schock“, Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sagte der F.A.Z, dass Haribo „nicht mehr diese Verantwortung“ lebe, „die ein Familienunternehmen seinerzeit noch gegenüber der Belegschaft, aber auch einer Region hatte“. Haribo will seine Produktion an weniger Standorten bündeln, dort dann aber mit mehr Produktionsstraßen.

Kritik an Werkschließung

Die nötigen Investitionen in Wilkau-Haßlau seien „unverhältnismäßig hoch“, heißt es von den Bonnern, allein die bauliche Substanz des Werks verhindere weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Leicht gefallen sei die Entscheidung nicht, sagte der Unternehmenschef Hans Guido Riegel dem „Handelsblatt“. „Zur unternehmerischen Verantwortung gehört auch, unpopuläre Entscheidungen zu fällen, wenn es notwendig ist“, sagte der Enkel des Unternehmensgründers. Die Kritik, dass dort zu wenig investiert wurde, weist das Unternehmen von sich, in den 30 Jahren der Werksgeschichte sei ein zweistelliger Millionenbetrag geflossen.

Den größten Gummibärenhersteller der DDR, den „Volkseigenen Betrieb Westsachsen“, kurz VEB Wesa, übernahm Haribo kurz nach der Wende. Schon 1992 wurden dort wieder 30 Tonnen Süßigkeiten hergestellt, vor allem die Nachfrage nach Lakritzschnecken ist groß. „Der Grenzbeamte grinst verrückt / als er in meinen Koffer blickt / kein Dope, Haschisch oder so – nein er ist voll Haribo“, zitiert Bettina Grosse de Cosnac in ihrer Chronik „Die Riegels“ einen anonymen Haribo-Dichter. Ein Zentrallager in Sachsen entstand, die Osterweiterung über Tschechien, Ungarn und später der Vertrieb in Russland und China sollten folgen. Es war die Zeit, in der Haribo mit Thomas Gottschalk im Fernsehen warb, Motorsport finanzierte und ganze Flugzeuge mit dem Logo bedruckte. Im Rückblick vielleicht die erfolgreichste Markenzeit.

Wie alles begann

Angefangen hatte alles am 13. Dezember 1920 in einer Hinterhof-Waschküche des Bonbon-Kochers Hans Riegel in Bonn (daher der Name). Seine Frau Gertrud war die erste Mitarbeiterin, der noch heute gültige Werbespruch wurde in den Dreißigern von einem fahrenden Texter für dreißig Reichsmark erfunden. Den Zusatz „und Erwachsene ebenso“ bekam er dann erst zur Fernsehwerbung in den sechziger Jahren. Getrommelt wurde dabei vor allem für den Goldbären, wie wir ihn heute kennen. Seine Vorgänger, die Tanzbären, hatte Riegel schon in den zwanziger Jahren erfunden, genauso wie die Lakritzschnecke.

Als er 1945 mit nur 52 Jahren an einem Herzinfarkt starb, übernahm Gertrud die Geschäfte kurzzeitig und gab sie im Jahr darauf an ihre Söhne Hans und Paul weiter. Sie sollten das Unternehmen prägen und ausbauen. 1958 kauften sie den ersten Konkurrenten, Kleutgen & Meier, wo Hans Riegel Senior als Bonbonkocher angefangen hatte. Die in Neuss ansässige Edmund Münster GmbH & Co. KG mit ihrer Traditionsmarke Maoam kam 1986 dazu.

So lange blieb niemand sonst Geschäftsführer

Paul Riegel entwickelte die Lakritz-Wickelmaschine, der Mitinhaber war zeitlebens für Produktion und Technik zuständig. Er starb im Jahr 2009, sein Bruder Hans führte die Geschäfte noch bis 2013 weiter. Als er mit 90 Jahren starb, hatte er mehr als zwei Drittel seines Lebens den Familienkonzern kaufmännisch geführt. Heute gehört das Unternehmen jeweils zur Hälfte den Nachfahren von Paul und der Stiftung von Hans Riegel junior.

Des Seniors Enkel Hans Guido Riegel hat das Unternehmen verändert, den Sitz von der ehemaligen Bundeshauptstadt in die rheinland-pfälzische Gemeinde Grafschaft verlegt. Die gut 7000 Mitarbeiter erwirtschaften heute geschätzt etwas mehr als 3 Milliarden Euro Umsatz in 16 Ländern, noch beträgt der Marktanteil in der Heimat gut 60 Prozent. Doch ist der Wettbewerb mit Katjes und Co. auch hierzulande härter geworden.

In der Corona-Krise war Haribo zudem härter getroffen als andere Süßigkeitenhersteller, die allesamt unter geschlossenen Geschäften und weniger Käufen an Bahnhofs- oder Flughafenautomaten leiden. Nach Zahlen der Marktforscher von Nielsen konnten jedoch Schokolade und salzige Snacks in diesem Jahr trotzdem zulegen, während der Umsatz mit Weingummi aufgrund weniger Impulskäufen rückläufig war. Hinzu kam für Haribo noch ein langwieriger Preiskampf mit dem Einzelhandel, weshalb im Sommer in Geschäften von Lidl und Edeka eine Zeitlang keine Haribo-Produkte zu finden waren. Die Herausforderungen sind zum hundertsten Geburtstag nicht kleiner geworden. Statt nach Osten blickt der Enkel des Firmengründers nun in den Westen: In Amerika soll in zwei Jahren das erste Haribo-Werk eröffnen, um dort auch Marktanteile mit einer eigenen Produktion zu gewinnen.