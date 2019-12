Deutscher Unternehmer : Melodien für Millionen

Damals, vor einem Vierteljahrhundert, als das Internet gerade dabei war, zum Massenmedium zu werden, war Hans Thomann ganz vorne mit dabei: 1996 begann er mit einer eigenen Internetseite zu experimentieren. Er war damit ungefähr zur selben Zeit am Start wie ein gewisser Jeff Bezos, der an der amerikanischen Westküste an seiner Online-Buchhandlung namens Amazon bastelte. Nur dass Thomann keine Bücher verschicken wollte, sondern wesentlich empfindlichere Waren: Gitarren, Geigen, Keyboards.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Im Grunde seines Herzens hielt Thomann das Ganze am Anfang für eine Schnapsidee. „Ganz ehrlich“, sagt er in seinem weichem fränkischen Dialekt. „Ich hätte nie gedacht, dass der E-Commerce in unserer Branche mal so groß wird.“ Musikinstrumente sind schließlich nicht irgendein Produkt. Welcher Musiker würde schon eine E-Gitarre der amerikanischen Edelmarke Gibson, die so viel kostet wie ein gut erhaltener Gebrauchtwagen, im Internet kaufen, ohne sie vorher einmal in den Händen gehabt und angetestet zu haben? Das machen nicht viele, so glaubte Thomann – damals.

Versucht hat er es trotzdem. „Es bringt ja oft nichts, sich Dinge lange zu überlegen und zu planen. Man muss einfach machen und ausprobieren“, lautet eine der Maximen des Unternehmers. Das war die vermutlich beste Entscheidung seines Lebens. Thomann hat seither die Art und Weise, wie die Menschen Gitarren, Trompeten und Klaviere kaufen, revolutioniert. Sein Musikhaus ist heute der größte Online-Versandhändler von Musikinstrumenten auf der Welt, noch vor Amazon, dem amerikanischen E-Commerce-Giganten und Schrecken des Einzelhandels.

Weltmarktführer vom Dorf

Um das Ausmaß dieser Erfolgsgeschichte zu besichtigen, muss man nach Treppendorf, einer winzigen Ortschaft mit weniger als 200 Einwohnern, irgendwo abseits der A3 zwischen Würzburg und Nürnberg. Der Weg dorthin führt über gewundene Landstraßen, vorbei an Fischweihern und Marienkapellen. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Treppendorf verabschiedet sich das Handynetz. Thomanns riesige Lagerhallen kann man da schon von weitem sehen. Sein Betriebsgelände ist inzwischen größer als der ganze Ort.

Der Weltmarktführer vom Dorf firmiert noch immer ganz bescheiden als Musikhaus Thomann. Das klingt ein bisschen nach verstaubter Musikalienhandlung mit ein paar Gitarren, die an der Wand hängen, und einer Vitrine für die Blockflöten und Mundharmonikas. Doch der unscheinbare Name täuscht: „Gestern gingen hier 33 000 Kartons raus“, sagt der Chef. Schließlich ist es kurz vor Weihnachten und damit Hochsaison.

Die Belegschaft in Thomanns Versandlager schrubbt in der Adventszeit sechs Tage die Woche, rund um die Uhr im Dreischichtbetrieb, damit all die neuen Gitarren, Schlagzeuge und E-Pianos rechtzeitig unterm Christbaum liegen. Von Treppendorf aus beliefert das Unternehmen Millionen von Kunden in 140 Ländern. Thomann hat alles im Angebot, was der Musiker so braucht, vom Plektrum bis zum Kontrabass, von der Kinder-Ukulele bis zum Moog-Synthesizer, dazu Studiotechnik, Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen.

Fünf Stunden Rundgang

Der Unternehmer lebt seinen Traum. Als er 1990 mit Ende zwanzig die elterliche Musikhandlung in Treppendorf übernahm, hatte der Familienbetrieb gut 30 Mitarbeiter, und vom Internet hatten die allermeisten Menschen noch nie gehört. Heute ist Thomann 57 Jahre alt, und niemand auf Welt setzt online mehr Geld mit Musikinstrumenten um als er. Dieses Jahr peilt Thomann rund 940 Millionen Euro Umsatz an, 11 Prozent mehr als 2018, und das nächste große Ding hat er schon im Visier: 2020 will Thomann eine E-Commerce-Offensive in China starten und dort ein eigenes Vertriebszentrum eröffnen. „Wir verdoppeln im Schnitt alle vier bis fünf Jahre unseren Umsatz“, sagt er. So gehe das nun schon seit Mitte der neunziger Jahre.