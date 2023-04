„Das wäre nicht weniger als eine Revolution.“ Da ist sich Adel Al-Saleh, Chef der Telekom-Sparte T-Systems, ganz sicher. Es geht um die Industrie und wie sie künftig in Zeiten allumfassender Vernetzung zusammenarbeitet. Nämlich sehr viel en­ger als in der Vergangenheit. Daten und Datenräume, das sind die Stichworte, die derzeit die Wirtschaft umtreiben wie nie zuvor. „Bekommen die beteiligten Unternehmen ihre geplanten Datenräume so hin, wie sie sich das momentan vorstellen, werden sie damit vieles ändern, vielleicht sogar alles“, glaubt Al-Saleh. Von der Art und Weise ihrer Produktion angefangen bis zu ihren Fabriken.

Wenn am Montag die Hannover-Messe, die größte Industriemesse der Welt, ihre Pforten öffnet, treibt dieses Thema die Aussteller um. Kaum einer Branche und kaum einem Unternehmen dürfte künftig die Frage erspart bleiben, wie man mit den eigenen Daten umgeht. Während früher viele genau darauf achteten, bloß nicht zu viele Daten und zu viel Information nach außen zu geben – aus Sorge, der Konkurrent könnte profitieren – ändert sich das gerade: Es geht ums Teilen, um Austausch, Schnittstellen, neue Wege – und Deutschlands In­dustrie geht hier vornweg.

T-Systems, die bislang gern als Sorgenkind beschriebene Tochtergesellschaft der Deutsche Telekom AG, beschäftigt sich seit Al-Salehs Start vor gut fünf Jahren verstärkt mit solchen Fragen und baut ihr Geschäftsmodell als IT- und Digitalisierungsdienstleister darauf auf. Es geht um Daten, die dank der modernen Sensoren- und Computertechnik di­rekt von Autos, Zügen oder Werkzeugmaschinen kommen, die in riesigen Chemieanlagen oder Pharmabetrieben er­­hoben werden, die sekundenschnell vielgliedrige Lieferketten durchleuchten, ökologische Fußabdrücke ausmessen, Fer­­tigungsprozesse ohne menschliches Zu­­­tun justieren, steuern und überwachen können – und die daher schon heute vielfach als so etwas wie „der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet werden.

Um jedoch diese in der Industrie massenhaft anfallenden digitalen Daten zu wirklich brauchbaren Werkzeugen zu ma­chen, sind noch einige Voraussetzungen zu erfüllen: Dazu zählen verbindliche Standards, gemeinsame Schnittstellen und leistungsfähige Software, wie Al-Saleh betont.

T-Systems deckt Teile des In­dustrie- und Großkundengeschäftes der Telekom ab und zählt Öl- und Autokonzerne, Softwarehäuser und Eisenbahn­gesellschaften zu den eigenen Kunden – und hat in das expandierende Geschäft rund um deren Daten in den vergangenen Jahren einiges an Geld gesteckt. „Wir haben auf der einen Seite 20 Millionen Euro vor allem in die Softwareentwicklung investiert. Auf der anderen Seite sind wir Teil eines Netzwerkes, das die Datenwirtschaft auf eine neue Basis stellen will“, sagt der T-Systems-Chef.

Und hier kommen die sogenannten Datenräume ins Spiel. Laut Definition des sechsköpfigen Sachverständigenrates für Forschung und Innovation (EFI) sind das „ge­meinsame und vertrauenswürdige Transaktionsräume, über die Daten de­zentral von Unternehmen bereitgestellt und gemeinsam genutzt werden“. Was aber ist ein Transaktionsraum? Al-Saleh sagt: „Das ist ein virtueller Marktplatz, auf dem Datennutzer, Datenbesitzer und auch Datenverwalter zusammenkommen, um digitale Daten auszutauschen. Und wie auf allen Marktplätzen hat man sich auch hier auf bestimmte Spielregeln, Vorschriften und Sicherheitsstandards ge­einigt.“

Und wozu? Daten lassen sich teilweise schon heute in industriellen Prozessen gezielt nutzen. Für diese Nutzung aber müssen sie gehandelt und ausgetauscht werden. „Das ist eine technische Herausforderung.“ Warum? „Weil wir von Big Data reden.“ So gibt es hierzulande Fabriken, in denen erheben Ma­schinen an einem einzigen Produktionstag digitale Daten im Terabyte-Bereich. Ausgedruckt und abgeheftet würden sie die Regale großer Bibliotheken füllen. Um dieser Mengen Herr zu werden, braucht es spezielle Systeme. Und hier sieht sich auch die Politik gefordert. So hatte das Bundeswirtschaftsministerium im Oktober 2019 das sogenannte Gaia-X-Projekt initiiert. Das nach einer griechischen Göttin benannte Projekt soll einerseits für Standards bei den Schnittstellen und im Datenschutz sorgen, andererseits die Sicherheitsbedenken vieler Unternehmen zerstreuen.

Denn wenn Daten auch als Schatz be­zeichnet werden, warum sollte man diesen Schatz mit anderen teilen? Weil moderne Unternehmen vernetzt sind, sagt der T-Systems-Chef, und zwar mit Kunden und mit Zulieferern. Aufbauend auf den Regeln von Gaia-X haben deutsche Autohersteller mit ihren Zuliefern ein global bislang einzigartiges Netzwerk geknüpft und so einen virtuellen Marktplatz samt Datenplattform geschaffen – und das Ganze Catena-X genannt.

Mit von der Partie sind große Namen: BASF, BMW, Henkel, Mercedes-Benz, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen und ZF. Einen der jüngsten Schritte machten diese Unternehmen vor zwei Monaten: Sie gründeten das Ge­meinschaftsprojekt Cofinity-X, das den Betrieb und die Einführung von Anwendungen im Catena-X-Datenraum für au­tomobile Wertschöpfungsketten be­schleu­nigen soll. Damit steigt Catena-X faktisch auch zum Vorbild für andere Wirtschaftszweige auf.

So wollen auf der Messe in Hannover in den kommenden Tagen auch der deutsche Maschinenbau und die Elektrotechnik ei­nen Datenraum vorstellen, den sogenannten Manufacturing-X. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) wird wohl selbst den Startschuss für das Vorhaben geben. Ist doch sein Haus neben den Branchenunternehmen und deren Verbänden VDMA und ZVEI sowie dem Forschungsministerium federführend. Das Vorhaben hat den Anspruch, Wertschöpfungsprozesse auf eine völlig neue Basis zu stellen – ganz im Sinne der Datenrevo­lution. „Wenn wir das nicht machen, werden es die Techriesen aus dem Silicon Valley machen“, sagt ZVEI-Präsident Gunther Kegel. Denn die haben nach ihrem Siegeszug auf den Konsumentenmärkten nun die Industrie fest im Blick.