Japanologin Hanna Hennig : Siemens-Krisenmanagerin vom ersten Tag an

Es ist mutig, einer vermeintlich fachfremden Geisteswissenschaftlerin und Japanologin die Spitzenverantwortung für die Informationstechnik in einem globalen Technologiekonzern wie Siemens anzuvertrauen. Ohne einen Chief Information Officer (CIO) läuft schließlich in einem Unternehmen nichts, da jeder Mitarbeiter vernetzt sein muss und am Computer arbeitet. Für Hanna Hennig stellen sich derlei Zweifel nicht. Sie war schon in ihrer Jugend mit Computern und Technik bestens vertraut.

Die Karriere der 51 Jahre alten Managerin hat sich so mit Berufsbeginn von der coolen Geisteswissenschaft zu Tätigkeiten mit schnödem Nerd-Charakter gewendet. Ob bei Reemtsma, Robert Bosch, Capgemini, Telefónica, Eon, Osram oder nun Siemens: IT zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Berufsleben. Mit der Anfang Januar übernommenen Aufgabe des Chief Information Officers von Siemens hat die gebürtige Tschechin die Oberaufsicht über die gesamte globale IT erhalten, an der knapp 300.000 Mitarbeiter hängen. Sie wechselte vom einst zu Siemens gehörenden Lichtertechnikanbieter Osram, der mit der österreichischen AMS einen neuen Eigentümer hat.