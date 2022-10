Reederei Cosco : Streit um Chinas Beteiligung am Hamburger Hafen

Ein Meer an Containern: Die Chinesen wollen sich am kleinsten Terminal im Hamburger Hafen beteiligen. Bild: dpa

Am 21. September 2021 wähnten sie sich schon so gut wie am Ziel, die Hamburger Hafen und Logistik AG, kurz HHLA , und die chinesische Reederei Cosco . An jenem Tag gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass sich Cosco mit einem Anteil von 35 Prozent an einem der Containerterminals in Hamburg beteiligen werde.

Die Warenströme zwischen China und Deutschland würden so noch besser fließen, hieß es. Eher pflichtschuldig folgte am Ende der Mitteilung der Satz: „Der Vollzug der Transaktion ist vorbehaltlich verschiedener wettbewerbs- und außenwirtschaftsrechtlicher Genehmigungen.“

Gut ein Jahr später ist die Beteiligung noch immer nicht unter Dach und Fach, vielmehr hat sich die sogenannte Investitionsprüfung zu einem Politikum entwickelt. Die Fachministerien – neben dem federführenden Wirtschaftsministerium waren auch Außen-, Innen-, Finanz-, Verteidigungs- und Verkehrsministerium involviert – sind gegen den Einstieg der Chinesen, wollen ihn auch nicht unter Auflagen ermöglichen.

Das Kanzleramt drängt hingegen darauf, die Beteiligung zu ermöglichen. Ein entsprechender Bericht von NDR und WDR wurde am Donnerstag in Berlin zwar nicht offiziell kommentiert. Mit den Vorgängen vertraute Personen bestätigten aber den Dissens innerhalb der Regierung.

Grüne und FDP sind sich mal einig

Anders als im Atomstreit sind Grüne und FDP in diesem Fall auf einer Linie. Beide vertreten eine China-kritische Haltung, die auch in der für das nächste Jahr erwarteten China-Strategie der Regierung zum Ausdruck kommen soll. Nach den Erfahrungen mit Russland soll Deutschlands Wirtschaft weniger abhängig von einzelnen Ländern werden. In der SPD gibt es dagegen die Sorge, dass Tausende Arbeitsplätze in Gefahr wären, sollten sich die Wirtschaftsbeziehungen zu China verschlechtern.

Anfang November will Olaf Scholz (SPD) mit einer Wirtschaftsdelegation nach China fliegen. Das Interesse von Managern, den Kanzler zu begleiten, sei „gigantisch“, die zur Verfügung stehenden Plätze seien vielfach überbucht, sagt ein Insider. Auch die HHLA-Chefin Angela Titzrath würde wohl gerne an der Reise teilnehmen.

Scholz war zwischen 2011 und 2018 Erster Bürgermeister der Hansestadt. Der heutige Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) ist klar für den Einstieg der Chinesen. Er warnt: Sonst würde der Standort Hamburg gegenüber anderen europäischen Hafenstädten geschwächt.

Tschentscher betont, es gehe nicht um eine Beteiligung am Hafen selbst, sondern an einer Terminalgesellschaft. „Grund und Boden im Hamburger Hafen bleiben vollständig in öffentlicher Hand. Auch der Betrieb des Hafens insgesamt liegt zu 100 Prozent bei der städtischen Hamburg Port Authority. Dabei bleibt es.“

Die politischen Diskussionen führten schon jetzt auf chinesischer Seite zu erheblichen Irritationen, heißt es in der Hansestadt. Ausgerechnet in Deutschland, wo man sich über die politische Einflussnahme der chinesischen Machthaber auf die Wirtschaft errege, mische sich jetzt die Politik in Verträge zwischen Unternehmen ein.

Das erste Cosco-Schiff erreichte den Hamburger Hafen schon vor 40 Jahren, im August 1982. Heute ist China in Hamburg der größte Kunde. Eine vergleichbare Stellung hat Cosco auch im Geschäft mit dem Rheinhafen in Duisburg.

In den mit Hamburg konkurrierenden Häfen Rotterdam und Antwerpen halten die Chinesen schon Beteiligungen an Terminals, außerdem in Valencia sowie die Mehrheit in Piräus. Es sind aber keineswegs nur die Chinesen, die sich derzeit in die Infrastruktur einkaufen. Auch die deutsche Linienreederei Hapag-Lloyd hat in den vergangenen Monaten in Terminal-Beteiligungen investiert.