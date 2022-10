Halbleiterkonzern : Was ein Stellenabbau bei Intel für Magdeburg bedeuten könnte

Intel sieht sich offenbar zu einem größeren Personalabbau gezwungen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg will der amerikanische Halbleiterkonzern Tausende von Stellen streichen. In einzelnen Abteilungen wie Marketing und Vertrieb könnten 20 Prozent aller Arbeitsplätze wegfallen. Diese Einschnitte könnten in den kommenden Wochen offiziell verkündet werden, heißt es weiter, etwa bei der be­vorstehenden Vorlage der neuesten Quartalszahlen am 27. Oktober. Ein Intel-Sprecher wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern.

Ein Stellenabbau käme einer recht plötzlichen Kehrtwende gleich. Bis zu­letzt hat das Unternehmen seine Belegschaft ausgeweitet. Ende des zweiten Quartals beschäftigte es 128.200 Mitarbeiter, fast 15.000 mehr als ein Jahr zu­vor. Ein umfangreiches Sparprogramm wäre auch insofern bemerkenswert, weil sich Intel inmitten einer gigantischen Investitionsoffensive befindet und neue Fabriken auf beiden Seiten des Atlantiks bauen will.