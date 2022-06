Reiseplattform für Muslime : Pools für Frauen und Essen nach den Regeln des Korans

Auf dem Nachttisch weist der aufgeklebte grüne Pfeil auf weißem Grund Richtung Mekka, im Wandschrank liegt ein eingerollter Gebetsteppich, in der Minibar findet sich kein Alkohol. Das allein macht ein Hotel noch nicht zur halalfreundlichen Umgebung. Aber es ist ein erster Schritt in eine Reisewelt, die auch frommen Muslimen ungezwungenes Urlaubsvergnügen ermöglicht.

Zu einem nach islamischem Verständnis „reinen“ Urlaubsleben gehört indessen in aller Regel mehr: getrennte Spa-Bereiche für Frauen, Männer und Familien, ein eigener Strandabschnitt oder Pools nur für Frauen, von außen nicht einsehbare Privatbereiche, nach Regeln des Korans zubereitetes Essen, ein alkoholfreies Restaurant. Mindestens.

Elnur Seyidli weiß, dass das nicht alles ist. „Asiatische Gäste legen zum Beispiel oft Wert darauf, dass nicht nur das Essen, sondern der gesamte Prozess der Erzeugung und Zubereitung halalfreundlich ist.“ Der 44 Jahre alte IT-Ingenieur hat eine Internetplattform für Reisen nach muslimischen Vorschriften aufgebaut: Halalbooking.com. Unbescheiden nennt er sie die „weltweit führende Plattform für halalfreundliches Reisen“.

„Das ist ein Riesenmarkt“

Vor acht Jahren hat Seyidli, der bis dato führende IT-Positionen bei Energiekonzernen wie Shell und BP bekleidete, Halalbooking mit einem Freund gegründet. Der, ein Reisemanager und gläubiger Muslim, hatte wochenlang im Internet gesucht, eher er eine passende, halalfreundliche Urlaubsdestination für sich und seine Familie gefunden hatte. Das müsse doch einfacher gehen, hatte der Freund gesagt. Und so machten sie sich an die Arbeit, einen noch weitgehend unerschlossenen Markt zu entdecken.

Folgt man dem „Global Islamic Economy Report 2022“ haben die 1,9 Milliarden Muslime auf der Welt im vergangenen Jahr 102 Milliarden Dollar für Reisen ausgegeben, 11 Prozent aller Reiseausgaben. Bis 2025 könnten sie auf 189 Milliarden Dollar steigen, prognostizieren die Autoren. „Das ist ein Riesenmarkt“, sagt Seyidli. Und er will davon seinen Anteil.

Die Internetseite funktioniert ähnlich wie bekannte Buchungsportale, nur dass sie ein paar Kriterien mehr enthält. „Wo auch immer Menschen einen halalfreundlichen Urlaub verbringen wollen, wir helfen ihnen, die besten Angebote zu finden“, sagt Seyidli im Gespräch mit der F.A.Z. in Istanbul. Dort betreibt das britische Unternehmen eine Zweigstelle, ist die Türkei doch das Urlaubsland mit den meisten an Halalregeln orientierten Unterkünften.

Kunden können auf der ganzen Welt passende Unterkünfte suchen: Wellness auf den Malediven, Skiresorts in Bosnien und der Schweiz, Riads in Marokko, Übernachtungen in Deutschland. Das Berliner Hotel Adlon etwa schneide wegen seines getrennten Spa-Bereichs gut ab, sagt Se­yidli. Auch wenn die Küche nicht halal sei, so besorge das Hotel auf Wunsch, das weiß der reisefreudige Manager aus eigener Erfahrung, Speisen, die nach islamischen Geboten zubereitet wurden.

Fragenkatalog mit Dutzenden Kriterien

Je genauer die Angaben der Hotels auf der Internetseite, desto sichtbarer werden sie für die Kunden. Der Fragenkatalog enthält Dutzende Kriterien, allein acht unterschiedliche für die Badebedeckung: So kann „bescheidene“ Bademode (vor allem Burkinis für Frauen) „vorgeschrieben“, „von den meisten Gästen getragen“ bis „optional“ oder „nicht erlaubt“ sein. Die gleichen Kriterien gelten im Übrigen für „Standard-Badebekleidung“. Das Suchergebnis kann dann lauten: „Außenpool gemischt, bescheidene Badekleidung erlaubt.“