Mutmaßlicher Hackerangriff : Toyota stoppt Produktion in Japan

Toyota stoppt am Dienstag die Produktion in den Werken in Japan. Grund soll ein Hackerangriff auf einen Zulieferer sein. Die Unterbrechung kommt zur Unzeit.

Am Dienstag stehen die Bänder bei Toyota in Japan still. Bild: AFP

Der größte Autohersteller der Welt, Toyota Motor, wird am Dienstag seine Werke in Japan schließen. Japanische Medien wie die Wirtschaftszeitung Nikkei schreiben von einem Hackerangriff auf einen Zulieferer. Toyota selbst sprach von einem Systemzusammenbruch bei dem Zulieferer Kojima Industries.

In den 14 japanischen Werken würden die erste und die zweite Schicht ausfallen. Toyota prüfe noch, ob es die Produktion von Mittwoch an wieder aufnehmen könne, schreibt Nikkei. Kojima Industries stellt Plastikteile her. Ein Sprecher des Unternehmens sagte Nikkei, man sei von „einer Art Cyberangriff“ betroffen.

Der Vorfall bei dem Unternehmen hat offenbar zu Störungen in einem Fahrzeugteilsystem Toyotas geführt. Ein eintägiger Stopp der 28 Bänder in Japan kostet Toyota einen Produktionsausfall von etwa 13.000 Fahrzeugen. Die Unterbrechung kommt zu einer Zeit, in der der Autohersteller wegen fehlender Zulieferungen unter anderem von Halbleitern das Produktionsziel für das im März endende Geschäftsjahr schon auf 8,5 Million Stück zurücknehmen musste.