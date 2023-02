Die Internetseiten einiger deutscher Flughäfen sind nicht erreichbar oder waren vorübergehend nicht erreichbar am Vormittag. Dem Flughafen Nürnberg sei gegen 8.10 Uhr aufgefallen, dass sie nicht erreichbar sei, sagte ein Sprecher. Es handelt sich demnach nach ersten Erkenntnissen vermutlich um eine Attacke, infolge der die Webseite in kürzester Zeit so viele Anfragen bekommt, dass sie wegen Überlastung in die Knie geht, ein sogenannter DDoS-Angriff. Diese Angriffe sind recht einfach auszuführen. Die Probleme hätten indes keinerlei Auswirkungen auf den Flugverkehr in Nürnberg, sagte der Sprecher weiter – die Seite sei von den übrigen Flughafen-Systemen getrennt.

Die Internetseite des Flughafens Erfurt-Weimar ist am Donnerstagmorgen vorsichtshalber abgeschaltet worden. Es habe eine starke Belastung gegeben, bestätigte ein Sprecher. Der Internetanbieter prüfe, ob es sich um einen Hackerangriff handele. Die sonstigen Computersysteme des Flughafens seien nicht betroffen. Es gebe keine Einschränkungen im Flugbetrieb. Der Flughafen ist Thüringens einziger internationaler Flughafen. Mehrheitsgesellschafter des Flughafens ist das Land, das auch die Fördermittel beisteuert.

Vorübergehend betroffen waren auch die Flughäfen in Düsseldorf und Dortmund . Eine Sprecherin in Dortmund sagte, man prüfe, woran das liege. Der Flughafen Düsseldorf äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Der Ausfall dauerte bei den meisten Flughäfen kaum länger als eine Stunde, die Seiten der Flughäfen in Düsseldorf und Hannover waren ab kurz vor zehn Uhr bereits wieder zu erreichen. Passagiere konnten sich auch weiterhin etwa über die Apps der Flughäfen über An- und Abflüge online informieren.

Als Verursacher der Störungen bekannte sich eine russische Hackergruppe. Sie behauptet, die Webseiten von sechs deutschen Flughäfen offline genommen zu haben.

Hinweis: In einer vorherigen Version des Textes hieß es, die russische Hackergruppe Anonymous habe sich zu den Attacken bekannt. Das war missverständlich. Tatsächlich nennt sich die Gruppe „Russian Anonymous“, hat aber nichts mit dem bekannten Hackerkollektiv Anonymous zu tun. Anonymous hatte sich nach Ausbruch des Ukrainekriegs sogar explizit gegen Russland gestellt.