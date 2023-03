Als Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im vergangenen November zu Besuch in Usbekistan war, da konnte sie das Land nicht genug loben. Das Potential für eine Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen sei groß, von einer Partnerschaft auf Augenhöhe war die Rede. Doch mit der Begeisterung ist es schon wieder vorbei: Zum deutsch-usbekischen Wirtschaftsforum Anfang März in Berlin reiste zwar der usbekische Premierminister Abdulla Aripov an. Der Mann mit der deutlich kürzeren Anreise sagte dagegen ab: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) blieb der Veranstaltung lieber fern.

Kurz zuvor hatte Habeck den deutschen Unternehmen vorgeworfen, sie würden die Sanktionen gegen Russland umgehen. Hintergrund waren neue Zahlen zum deutschen Außenhandel. 55 Prozent mehr Exporte nach Aserbaidschan, 94 Prozent mehr nach Kasachstan und 130 Prozent mehr nach Usbekistan: Diese Länder, so der Tenor, hätten sich zur Drehscheibe für sanktionierte Produkte entwickelt.

Habeck will jetzt schärfer durchgreifen. Exporte sanktionierter Produkte in bestimmte Drittstaaten sollen künftig nur noch dann möglich sein, wenn die Unternehmen versichern, dass die Ware nicht anschließend nach Russland gelangt. Vorsätzliche Verstöße sollen als Straftat geahndet werden.

Waschmaschinen und Kühlschränke

Bei den Wirtschaftsverbänden war man „not amused“ über diese Ankündigung. „Der Vorlage des Bundeswirtschaftsministeriums hätte eine vorherige saubere Analyse der Zusammenhänge gutgetan“, sagt Volker Treier, Leiter des Bereichs Außenwirtschaft bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Er erklärt die gestiegenen Ausfuhren in einige zen­tralasiatische Länder so, dass diese zuvor Konsumgüter oder Autos von deutschen Herstellern aus deren russischen Werken bezogen hätten und diese Produkte jetzt direkt aus Deutschland bekämen.

„Das ist keine Sanktionsumgehung, sondern genau das Gegenteil davon.“ Die entscheidende Frage, ob diese Länder jetzt ihrerseits mehr Ware nach Russland exportieren, sei noch nicht abschließend geklärt. Berichte, dass aus nicht sanktionierten Produkten wie Waschmaschinen oder Kühlschränken gezielt sanktionierte Komponenten wie Chips für die Verwendung in russischem Kriegsgerät ausgebaut werden, hält Treier für überzogen. „So etwas bekommt Russland mit viel weniger Aufwand zum Beispiel aus China, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder anderswo.“

Für die Unternehmen ist das Thema äußerst heikel – und so zurückhaltend äußern sie sich auch. Landen sanktionierte Produkte in Russland, handelt es sich oftmals um Ersatzteile und Chips, die Russlands Präsident Putin in sein Kriegsgerät verbauen lässt. Früh gab es Hinweise, dass westliche Chips verschiedener Hersteller in russischen Panzern oder Kampfflugzeugen in der Ukraine identifiziert wurden.