Habeck hat in Schleswig-Holstein gezeigt, dass er Wirtschaft kann. Ein grüner Bundeswirtschaftsminister steht für die Versöhnung von Ökonomie und Ökologie. Lindner, mit dem wir schon in unserem Haus gesprochen haben, darf nicht zum Schuldenminister werden. Der Koalitionsvertrag ist fiskalisch eine Wette auf die Zukunft. Die Schuldenbremse ist der Rettungsanker, ohne sie kennen die rot-grünen Ausgabenpläne kein Halten. Die Maastricht-Kriterien dürfen nicht in Frage gestellt werden. Habeck und Lindner sind zum Erfolg verdammt. Auf dem Papier ist der Finanzminister wichtiger, auf dem Platz entscheidet die Teamfähigkeit der Duz-Freunde. Sonst könnte Scholz der lachende Dritte sein.