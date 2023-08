Am Donnerstagmorgen ist es noch verhältnismäßig leer in den Kölner Messehallen. Während sich am Eingang Nord schon eine Traube er­wartungsvoller Fans bildet, die vor Ver­öf­fent­lichung einige Spieleneuheiten tes­ten wollen, öffnet sich unweit davon eine Tür und hindurch schreitet der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Am Abend zuvor hatte Habeck schon einen politischen Auftakt im Konrad-Adenauer-Saal der Messe gegeben. Zusammen mit dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, Hen­drik Wüst (CDU), diskutierte er im Saal den Stand der deutschen Videospielbranche. Wie in allen Standortgesprächen auf der Messe war auch hier wieder die stockende Förderung das Hauptthema. Seit 2019 fördert der Bund die Entwicklung von Videospielen mit einigen Millionen Euro jährlich. Allerdings leiden Industrievertreter darun­ter, dass der Fördertopf aufgrund der vielen Anträge schnell leer ist. Im Moment steht ein Antragsstopp bis 2025 in Aussicht.

Auf der Bühne zeigte sich Habeck aber nun auch empfänglich für Steuererleichterungen und -gutschriften für die Branche. Diesen Weg gehen Länder wie Kanada oder Frankreich schon länger. Der Branchenverband Game legt auch der deutschen Politik dieses Modell immer nahe. Dessen Geschäftsführer Felix Falk schritt am Donnerstag zusammen mit Habeck durch die Tür und leitete die Führung über die Messe.

Auf Tuchfühlung mit den Ausstellern

Erster Halt war der Stand von Microsoft, der in diesem Jahr fast ein Viertel einer Halle einnimmt. Dort wurde die Traube aus Politikern, Sicherheitsleuten und Journalisten von Phil Spencer in Empfang genommen, dem Chef der Gaming-Sparte von Microsoft . „Hi, schön dich zu sehen“, rief Spencer Habeck entgegen, bevor er ihn am Stand herumführte. Tags zuvor schon fand ein Abendessen mit Yves Guillemot vom französischen Verleger Ubisoft und Lars Wingefors aus dem schwedischen Spielekonglomerat Embracer statt. Alle drei sind für Unternehmen verantwortlich, die in Deutschland Milliarden Euro mit Spielen erwirtschaften und hier auch mit mehreren Studios präsent sind.

Was am Essenstisch besprochen wurde, kann sicherlich zusammengefasst werden mit dem Wunsch Habecks, den er dem vom Bund geförderten Entwickler Weltenbauer im späteren Verlauf der Führung mitgab: „Immer schön in Deutschland Spiele entwickeln.“

Bei der Demonstration des „Bau-Simulators“ von Weltenbauer am Stand des Verlegers Astragon kam dann auch die Sprache auf die Nebeneffekte, die eine starke Spieleentwicklerszene in einem Land bringen kann. Die Entwickler von Weltenbauer waren zuvor schon für Indus­triekunden tätig, die für ihre Projekte digitale Modelle benötigen, unter ande­rem für Evonik oder Liebherr.

Künstliche Intelligenz auch bei Spielen im Einsatz

Auch Künstliche Intelligenz (KI) ist in der Spielebranche kein Fremdwort, wie Habeck im Messebereich für unabhängige Spieleentwickler erfuhr. Dort sprach er mit Johannes Roth von Mimimi Games über sein Spiel „Shadow Gambit“, und wie Künstliche Intelligenz die Gegner im Spiel steuert. Das ist keine Neuerung, die erst seit ChatGPT existiert. Schon seit es fremdgesteuerte Figuren in Spielen gibt, die mit dem Spieler interagieren müssen, wird hieran entwickelt. Freilich hat diese Art KI wenig mit den Sprachmodellen zu tun, die im Moment für viel Wirbel sorgen. Anhand dessen hob Habeck allerdings noch einmal die Wichtigkeit der Technologien hervor, an denen die Games-Branche mitarbeitet.

Gegen Ende des Rundgangs begab sich der Wirtschaftsminister zusammen mit der Universität Karlsruhe in die Zukunft. Am Stand des Landes Baden-Württemberg präsentierte man Habeck einen Umweltsimulator, dessen Welt mit einer Spielegrafik-Engine gebaut wurde. Ausgestattet mit einer Datenbrille, ei­nem frei rotierbarem Podest und einer ganzen Menge Ventilatoren an den Wänden, kann man in der Kammer erleben, wie sich unsere Umwelt in den kommenden Jahren verändern soll. Dafür haben die Entwickler ihr Programm mit Klimadaten gefüttert und Modelle erstellt, wie sich der Klimawandel in Zukunft auf die Welt auswirken könnte.

Die Tour der „faszinierenden Ausstellung“, wie Habeck sie nannte, endete mit dem Halt am Stand seines Ministeriums. Dort überreichte er mehreren Entwicklern noch Förderbescheide in Form von übergroßen Schecks. Der größte ging an Ubisoft Blue Byte, ein deutsches Studio des französischen Verlegers: Fast 5,7 Millionen Euro für ein unangekündigtes Projekt – sicherlich mit der Hoffnung verbunden, dass die Franzosen ihre Standorte in Berlin, Düsseldorf und Mainz auch weiter halten.