Güterzüge durch Russland : Vom Bahntraum zum Bahntrauma

Aktualisiert am

Wer fährt hier künftig noch? Ein Containerzug auf der Transsib-Strecke in der russischen Region Chita nahe der Grenze zur Mongolei. Bild: ullstein bild

Vor dreieinhalb Jahren feierte die Deutsche Bahn ein Jubiläum der Superlative. Züge, die auf einer Strecke von mehr als 10 .000 Kilometern zwei bis drei Wochen lang durch acht Zeitzonen unterwegs sind – das gibt es tatsächlich, und zwar im Verkehr zwischen China und Deutschland. „Was mit einem Zug am 6. Oktober 2008 begann, hat sich längst zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt“, jubelte das DB-Management im Oktober 2018. Heute stellt sich die Zukunft dieser „Erfolgsgeschichte“ ungewisser dar denn je. Denn der längste Teil der Verbindung führt durch Wladimir Putins Russland.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Die legendäre Transsibirische Eisenbahn gibt seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine der wichtigsten Streckenführungen auf dem Weg in den Fernen Osten vor. Die Fachleute sprechen vom Nordkorridor. Aber was passiert mit dieser Schienenverbindung in der nächsten Zeit? Wer vermag das schon seriös zu prognostizieren, wenn gerade die ökonomischen Brücken zwischen Moskau und dem Westen auf allen Ebenen abgebrochen werden?