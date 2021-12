Güterverkehr : Auf der Schiene herrscht das Chaos

In den sozialen Medien gibt sich die Güterverkehrstochtergesellschaft der Deutschen Bahn gerne frech. Im Kurznachrichtendienst Twitter lautet die Selbstbeschreibung: „Offizieller Account von denen, wegen denen du so lange an der Bahnschranke stehst“. Vor wenigen Tagen postete das Social-Media-Team von DB Cargo die Erkenntnis: „Lieber Güterverkehr als schlechter Sex“.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Der Spruch könnte cool sein, wäre Güterverkehr auf der Schiene derzeit auch nur halbwegs attraktiv. Das Gegenteil ist der Fall. Die, die vermeintlich die Bahnschranke blockieren, stehen selbst im Stau. „Das ist ein Volldrama. Was im Augenblick abgeht: eine absolute Katastrophe. Das habe ich so noch nicht erlebt, und ich bin jetzt seit 30 Jahren bei der Eisenbahn“, sagt Sven Flore, Vorstandsvorsitzender von SBB Cargo International.

Der Güterzugbetreiber, der sich mehrheitlich im Besitz der Schweizerischen Bundesbahnen befindet, ist mit einem Marktanteil von 43 Prozent größter Anbieter im alpenquerenden Schienengüterverkehr. Das Unternehmen fährt im sogenannten Nord-Süd- oder Rhein-Alpen-Korridor, bringt Tausende Container von den großen Nordseehäfen Antwerpen und Rotterdam nach Deutschland und Norditalien. Man legt Wert auf Schweizer Präzision: „Reibungslose Abläufe garantiert“, so das Versprechen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Wenn da nicht die Deutschen im Weg stünden. „In guten Wochen fahren wir rund 730 Züge. Derzeit verlieren wir massenhaft Züge durch den Komplettzusammenbruch der deutschen Infrastruktur. In den letzten zwei bis drei Wochen gab es dadurch Umsatzrückgänge in einer Größenordnung von 15 bis 17 Prozent“, berichtet Firmenchef Flore, und sein Ärger darüber spiegelt sich im Tonfall wider.

„Verkehr ist nahezu zum Erliegen gekommen“

Der SBB-Ableger ist längst nicht der einzige Betroffene. Am vergangenen Dienstag schickten acht internationale Industrieverbände einen Brandbrief an EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean, den geschäftsführenden Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seinen designierten Nachfolger Volker Wissing (FDP) sowie an DB-Netz-Chef Frank Sennhenn. „Wir wenden uns an Sie, um unsere ernste Besorgnis über das Ausmaß, die Schwere und die Dauer der Störungen zum Ausdruck zu bringen, denen wir seit zwei Wochen auf dem deutschen Schienennetz ausgesetzt sind“, heißt es darin. Die Störungen hätten in Verbindung mit der mangelnden Bereitstellung von Ausweichkapazitäten dazu geführt, dass „der Schienengüterverkehr in und durch Deutschland auf den Hauptkorridoren nahezu zum Erliegen gekommen ist“.

Das wäre vielleicht nicht ganz so schlimm, wäre Deutschland nicht das wichtigste Gütertransitland in Europa. Rund die Hälfte der europäischen Schienenkorridore – darunter der Rhein-Alpen-Korridor als der wichtigste von allen – führen durch die Bundesrepu­blik. Wenn hier etwas schiefläuft, gerät das gesamte System aus dem Takt, und das schon mal tagelang. Es ist wie an einem Fließband: Eine Störung an einer Stelle, und die komplette Produktion kommt ins Stocken. Auch die deutschen Nachbarländer bekommen das schmerzlich zu spüren. Der belgische Anbieter Lineas , hervorgegangen aus der Staatsbahn SNCB/NMBS, kam mit seiner Fracht nicht einmal nach Deutschland hinein. „Vergangene Woche mussten viele Züge wegen Störungen vor der deutschen Grenze stehen bleiben. Wir mussten zwischen Lüttich und Aachen 17 Züge parken. Belgien war voll mit Zugwaggons, die Niederlande auch“, sagt Lineas-Chef Geert Pauwels.

In der Branche weiß man zu gut, wie dieses Verkehrschaos zustande kommt. Es liegt an der hohen Auslastung des Netzes, verbunden mit den vielen Baustellen, mit denen der deutsche Infrastrukturverantwortliche, die Deutsche-Bahn-Tochter DB Netz, eine lange vernachlässigte Infrastruktur zu flicken versucht. Eine Rekordsumme von 12,7 Milliarden Euro fließt 2021 in die Modernisierung, die Instandhaltung, den Neu- und Ausbau von Gleisen, Weichen, Brücken und Bahnhöfen.

Die Güterbahnen begrüßen das, sie wissen aber auch: Eine Störung oder ein Mitarbeiter reichen, um den Verkehr zum Stillstand zu bringen. „In Mülheim ist am 15. November eine Signalanlage ausgefallen, da dauerte es 16 Stunden, bis dies geregelt werden konnte und der Verkehr wieder geordnet lief. In Duisburg war am 23. November eine Weichenstörung, das dauerte sogar 24 Stunden. Und wenn einmal ein Stellwerkmitarbeiter krank wird, dann resultieren daraus immer wieder stundenlange Störungen im Verkehr“, klagt Dirk Stahl, Chef des Zugbetreibers BLS Cargo und Präsident des Güterbahnverbandes ERFA. Die Branche sieht die Netzgesellschaft der Deutschen Bahn in der Pflicht: Sie müsse Baustellen besser koordinieren, sich international absprechen, Ausweichrouten anbieten, mehr Personal einsetzen.

Mehr zum Thema 1/

Die DB selbst gibt sich offiziell gelassen. „Bei bis zu 1000 Baustellen pro Tag sind Engpässe im Netz leider nicht auszuschließen. Selbstverständlich stehen wir mit unseren Güterverkehrskundinnen und -kunden im engen Kontakt, um hierfür kurzfristige Lösungen zu finden“, sagt eine Sprecherin. Die bleiben skeptisch – und sehen das Ganze auch als strukturelles Problem. „Aus der Monopoltruppe DB Netz eine dynamische, kundenorientierte Mannschaft zu formen, das geht nicht über Nacht“, glaubt SBB-Manager Flore – und verweist auf bessere Infrastrukturbedingungen in den Nachbarländern: „Die Schweizer und die Österreicher sind gut, die Italiener inzwischen auch. Ist es nicht eine Schande, dass die Deutschen ihren Job nicht machen?“