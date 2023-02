Aktualisiert am

Jetzt ist es raus: Der einst so große und stolze Gruner+Jahr-Verlag wird zerschlagen. Von aktuell 1900 Mitarbeitern werden 700 ihren Arbeitsplatz verlieren, 200 davon durch den Verkauf von Titeln, die restlichen durch Stellenstreichung im Kontext der Neuausrichtung in den kommenden Jahren. „Wir haben entschieden, uns auf die Kernmarken zu konzentrieren“, wird Thomas Rabe in einer Pressemitteilung zitiert, der Vorsitzende der Geschäftsführung von RTL Deutschland, wo Gruner + Jahr seit Ende 2021 integriert werden sollte. Investitionen von 80 Millionen Euro seien geplant.

„Unser Ziel ist es, die führende Position und publizistische Relevanz von RTL Deutschland weiter zu stärken“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dort, bei RTL selbst, gibt es ebenfalls einen Stellenabbau: 300 Arbeitsplätze sollen eingespart werden. Etwa 100 Stellen pro Jahr sollen „aus heutiger Sicht“ ohne Entlassungen gestrichen werden, „durch Fluktuation, Einzelansprachen, Vorruhestand, Altersteilzeit“, wie es in einer Präsentation für die RTL-Mitarbeiter heißt. Bei Neueinstellungen soll genauer hingeschaut werden, ob sie wirklich notwendig sind, etwa zum Ausbau von Geschäftsfeldern. „Wir schichten die Ressourcen zugunsten von Transformation und Wachstum um“, lautet die Ansage.

Die Mitarbeiter von Gruner + Jahr haben längst das Schlimmste befürchtet, vor allem nachdem sich im Dezember Meldungen häuften, wonach der Ausverkauf des Zeitschriftenverlags bevorstehen könnte. Wie ein letztes Aufbäumen wirkte eine „Mittagspausen-Aktion“ Ende Januar, als sich Hunderte von Mitarbeitern vor dem markanten Verlagsgebäude am Baumwall, direkt gegenüber den Hamburger Landungsbrücken, versammelten. „Notruf Hafenkante. Stoppt den Ausverkauf am Baumwall“, war auf einem Banner zu lesen. Auf einem übergroßen „Stern“-Titel war das freundlich lächelnde Gesicht des Multi-Managers Thomas Rabe zu sehen, der in Personalunion nicht nur RTL Deutschland führt, sondern auch die RTL Group als größten Umsatz- und Gewinnbringer des Bertelsmann-Konzerns, der wiederum auch von Thomas Rabe geführt wird. „Thomas, sei kein Rabenvater“, lautete der Appell auf dem „Stern“-Titel.

Verdi kritisiert „Unfähigkeit zur digitalen Transformation“

Die Gewerkschaft Verdi geht jetzt davon aus, dass sehr viel mehr Menschen von den Streich-Plänen betroffen sein werden, weil die Zahl 700 sich auf Vollzeitstellen beziehe, tatsächlich aber viele Mitarbeiter in Teilzeit tätig seien. „Aus Unfähigkeit, ein profitables und europaweit beachtetes Zeitschriften-Haus in die digitale Transformation zu führen, zerschlägt Bertelsmann nun den Magazin-Verlag RTL in Hamburg“, urteilt Christoph Schmitz, der im Verdi-Bundesvorstand für Medien zuständig ist: „Die fehlgeleitete Strategie aus Gütersloh schneidet dem Medienstandort Hamburg und der Presselandschaft ein großes Stück Vielfalt heraus. Ohne Rücksicht auf die Leistungen und den Wert der Verlagsbelegschaft werden nun Hunderte Menschen ihre Arbeit verlieren, die bis jetzt noch zu den Gewinnen in der Bilanz des Konzerns beigetragen haben.“

RTL-Manager Thomas Rabe freilich spricht nicht von Gewinnen, sondern stellt die Pläne in den Kontext des wirtschaftlichen Niedergangs, den die Medien mit Beginn des Ukrainekriegs vor einem Jahr erlebt haben: Einerseits gingen die Verkäufe zurück, andererseits die Werbeeinnahmen, gleichzeitig nahmen die Kosten kräftig zu, allen voran die Papierpreise.

Papierpreise haben das Ergebnis verhagelt

Allein wegen der Umsatzrückgänge sei das Ergebnis im vorigen Jahr um 25 Millionen Euro schlechter ausgefallen als geplant, erklärte Rabe den Mitarbeitern in Hamburg, weitere 7 Millionen Euro Ergebnis habe man wegen der hohen Papierkosten eingebüßt. Unterm Strich blieb ein wahrhaft mageres Ergebnis: eine Million Euro. Und weil all diese Entwicklungen noch nicht beendet sind, erwarte er jetzt für dieses Jahr einen operativen Verlust von 26 Millionen Euro, so Rabe.