Kerteminde, dieser kleine Ferienort am Großen Belt in Dänemark, ist bekannt für sein Meeresforschungscenter Fjord & Bælt. Vor ein paar Jahren haben Wissenschaftler im Hafenbecken von Kerteminde mit Ultraschall-Messgeräten die Ausdrucksweise von Schweinswalen untersucht. Als Standort der Pharmaindustrie ist die dänische Kleinstadt bisher nicht aufgefallen. Und auch die zahlreichen Gewächshäuser am Stadtrand, in denen erst Rosen gezüchtet wurden und jetzt Hanf angebaut wird, lassen keinen unmittelbaren Rückschluss zu. Doch wenn der Pharmaunternehmer Clemens Fischer über seine Millioneninvestition in Kerteminde spricht, über medizinisches Cannabis und seine Anwendung als Schmerzmittel, wird die Standortwahl verständlich. „Dänemark ist sehr unbürokratisch. Dort kann Cannabis unter staatlicher Kontrolle in unbegrenzter Menge angebaut und für medizinische Zwecke exportiert werden.“

Fischer sitzt in einem Besprechungsraum in Gräfelfing vor den Toren Münchens. Seine Pharmaholding Futrue hat zwei Stockwerke in dem riesigen Verwaltungsgebäude von Philip Morris gemietet. Ein Gesundheitsunternehmen als Untermieter eines Zigarettenkonzerns? Fischer stört das nicht. Die Gewerbesteuer sei niedriger als in München, sagt er. Futrue wendet sich auch nicht an den Endverbraucher, sondern fungiert als Inkubator für zwei Dutzend Pharmaunternehmen, zu denen jetzt auch die Vertanical gehört.