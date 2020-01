Verwirrung um Grünen Punkt : Missverständnisse an der Mülltonne

Ein Wirrwarr aus Kennzeichnungen behindert das Recycling. Viele Verbraucher orientieren sich am Grünen Punkt – allerdings ist der in dieser Hinsicht nutzlos.

Recycling beginnt an der Mülltonne. Was aus der Anlage herauskommt, kann nur so gut sein wie der Rohstoff, der vorn hineingeht. Aber was sich in den gelben Tonnen und Säcken findet, aus deren Inhalt die Recycling-Unternehmen Neues machen sollen, ist oft eine ziemlich unbrauchbare Mischung aus Dreck und Verwertbarem: Mehr als sechzig Prozent bestehen in manchen Städten aus Restmüll. „Da muss sich niemand über Qualitätsprobleme bei der Sortierung wundern. Wir brauchen die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger“, sagt Eric Rehbock, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung (BVSE). Aber viele Verbraucher haben entweder vergessen, wie es geht, oder sind zu bequem, ihren Konsummüll zu sortieren.

Viele Jahre hatte das Duale System Deutschland (DSD) mit teuren Informationskampagnen versucht, Überzeugungsarbeit und Nachhilfe an der Mülltonne zu leisten. Geld spielte anfangs kaum eine Rolle, denn das Unternehmen hatte das Monopol für die Entsorgung von Verpackungsabfällen. Sein Markenzeichen, der „Grüne Punkt“, ist fast zum Synonym für Mülltrennung und Recycling geworden. Doch seit gut zehn Jahren ist der Markt offen für den Wettbewerb. Heute machen sich acht duale Systeme Konkurrenz, die Margen und das Geld für Verbrauchernachhilfe sind knapp. Einen Hauptgrund für die Konfusion an der Mülltonne sehen Fachleute darin, dass eine klare Recycling-Kennzeichnung auf den Verpackungen fehlt. Viele Verbraucher orientieren sich immer noch am Markenzeichen des „Grünen Punktes“ und glauben der Umwelt damit etwas Gutes zu tun.