Ausgerechnet der linke Oskar Lafontaine. Marie-Christine Ostermann erinnert sich noch gut daran, wie sie vor vielen Jahren in Seminaren des Verbands der Familienunternehmer auf ihre künftige Rolle als Chefin des Lebensmittelgroßhändlers Rullko vorbereitet wurde. Neben klassischen Managementthemen wie Personalführung standen auch Talkshowübungen auf dem Plan. „Ich weiß nicht warum, aber ich musste immer die Rolle von Oskar Lafontaine übernehmen“, erinnert sie sich. Man ahnt, wie schwer ihr das gefallen sein muss, Ostermann ist eine Liberale durch und durch.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Am Freitag wurde die 45 Jahre alte Unternehmerin aus Hamm zur neuen Präsidentin des Verbands der Familienunternehmer gewählt. Der ist unter den Wirtschaftsverbänden in Berlin mit seinen rund 6300 Mitgliedern zwar ein eher kleiner Vertreter, aber dafür vergleichsweise präsent. Während die Chefs des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) ihre Worte meist sehr diplomatisch wählen, zeigen die Familienunternehmer gerne klare Kante. In Berlin noch lange in Erinnerung geblieben ist der „Totalausfall“, als den Noch-Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée den damaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bezeichnete. Ostermann erweckt nicht den Eindruck, dass sie zurückhaltender auftreten will.