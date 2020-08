Aktualisiert am

Große Forderungen in Opioid-Krise

Klage gegen Purdue Pharma : Große Forderungen in Opioid-Krise

Schmerzmittel von amerikanischen Pharma-Konzernen und anderen Konzernen sollen süchtig gemacht haben. Über 3000 Kläger machen nun Ansprüche geltend. Diese bringen die Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten.

Amerikanische Bundesstaaten machen Schäden in Höhe von 2,2 Billionen Dollar gegenüber dem Pharmakonzern Purdue Pharma geltend, den sie für die Opioid-Krise in den Vereinigten Staaten hauptverantwortlich machen. Das meldet Reuters unter Berufungen auf Gerichtsdokumente. Purdue war der Hersteller des süchtig machenden Schmerzmittels Oxycontin. Das Familienunternehmen steht im Verdacht, Ärzte durch materielle Anreize und durch gezielte Verharmlosung des Suchtfaktors zu einer exzessiven Verschreibung des Schmerzmittels verführt zu haben. Ein Gericht hatte angeordnet, dass alle Forderungen gegenüber Purdue Pharma und der Eigentümerfamilie Sackler bis Ende Juli vorliegen müssen.

Purdue Pharma ist nur eines von mehreren Unternehmen, die mit hohen Schadensersatzforderungen im Zuge der Opioid-Krise konfrontiert werden. Laut Wall Street Journal verlangen Bundesstaaten von Pharmahändlern Schadensersatz in Höhe von 26 Milliarden Dollar. Ihnen wird vorgehalten, dass sie auffällige Bestellmuster nicht den Behörden gemeldet haben. In einigen Verkaufsbezirken schnellten Bestellungen nach oben, was ein Indiz für illegale Geschäfte und Verschreibungspraktiken durch kriminelle Ärzte ist.

Die Forderungen der Bundesstaaten zielen auf McKesson, AmerisourceBergen Corp. und Cardinal Health, die wichtigsten Medikamenten-Großhändler des Landes und gegen den Mischkonzern Johnson&Johnson, der eher für Babyprodukte und Pflaster bekannt ist. Johnson & Johnson hatte in Tasmanien, einer abgelegenen Insel bei Australien, in jahrzehnte- langer Forschungsarbeit Mohnpflanzen so kultiviert, dass sie den Rohstoff für die Schmerzmittel liefern konnten.

Komplexe Aufarbeitung

Die juristische Aufarbeitung der Opioid-Krise, der zwischen 350.000 und 450.000 Amerikaner zum Opfer gefallen sind, ist komplex. Neben den Bundesstaaten und Reservaten amerikanischer Ureinwohner machen auch Kreise, Städte, Hospitäler und Einzelpersonen Schäden geltend. Mehr als 3000 Kläger haben sich gemeldet. In einzelnen Bundesstaaten haben Unternehmen Vergleichen zugestimmt. Doch das Gros der Fälle ist noch offen. Dazu kommen noch Strafverfahren gegen die Konzerne in Federführung des Justizministeriums.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

Die geforderten Schadensersatzsummen übersteigen in vielen Fällen die Zahlungsfähigkeit der betroffenen Unternehmen. Purdue Pharma hatte schon im vergangenen Jahr Insolvenz beantragt. Die Schadensersatzforderung von mehr als zwei Billionen Dollar übersteigt den Unternehmenswert von Purdue. Nach Angaben von Reuters wäre das Unternehmen gerade noch zwei Milliarden Dollar wert, sollte es liquidiert werden.

In einem vorläufigen Vergleich vom September 2019 hatte die Sackler-Familie erklärt, das komplette Eigentum an dem Unternehmen aufgeben zu wollen zugunsten eines Kläger-Fonds. Zusätzlich sollten die Auslandsbeteiligungen verkauft werden. Die Anwälte der Familie bezifferten den Wert des angebotenen Gesamtpakets damals mit zehn Milliarden Dollar. Der Vergleich kam nicht zustande, weil Kläger genaueren Einblick in die Finanzen der Sackler-Familie nehmen wollten. Die Eigentümer des Pharmakonzerns werden verdächtigt, hohe Vermögen, die ihnen aus den Pharmaerlösen zugewachsen sind, beiseitegeschafft zu haben.

Maximalforderung als Verhandlungsstrategie

Die aktuell hohe Forderung gegen Purdue folgt der Verhandlungsstrategie von Staatsanwälten. Häufig bringen Kläger Maximalforderungen in die Vergleichsverhandlungen ein, um im Verteilungskampf eine gute Ausgangsposition zu haben.

Die Sackler-Familie hat bisher keine Schuld eingestanden und zugesichert, an der Lösung der Opioid-Krise mitwirken zu wollen. Das Unternehmen hat die Entwicklung von Medikamenten angekündigt, die den Drogenentzug erleichtern und die bei einer Überdosis eingesetzt werden können. Sie weist darauf hin, dass die meisten Drogentoten nicht auf den Missbrauch von Schmerzmitteln zurückgehen, sondern auf Fentanyl und Heroin.

Zahlreiche Heroinabhängige sind allerdings durch starke Schmerzmittel animiert worden, Heroin zu probieren. Als Ärzte wegen zunehmend kritischer Berichterstattung über die Suchtgefahren von Oxycontin und anderen Schmerzmitteln sich häufiger einer Verschreibung verweigerten, stiegen viele Abhängige auf illegale Drogen um.