Größtes Musiklabel der Welt : Tencent kauft Universal-Anteile

10 Prozent der Anteile an Universal Music gehören künftig dem chinesischen Internetriesen Tencent. Gut möglich, dass es bald noch mehr werden.

Billie Eilish mit ihren zwei Auszeichnungen bei den American Music Awards in Los Angeles Ende November 2019 Bild: AP

Der französische Vivendi-Konzern verkauft 10 Prozent seiner Tochtergesellschaft Universal Music Group (UMG) an Tencent. Die Vereinbarung sei am Dienstag unterzeichnet worden, teilte Vivendi mit. Neben der chinesischen Tencent-Gruppe sind weitere nicht genauer benannte Investoren an dem Kauf beteiligt. Laut Vivendi wird UMG mit 30 Milliarden Dollar bewertet. Die Transaktion soll, die Zustimmung der Kartellbehörden vorausgesetzt, bis Ende des ersten Halbjahres abgeschlossen sein.

Das von Tencent angeführte Käuferkonsortium besitze bis zum 15. Januar 2021 eine Option zum Erwerb weiterer 10 Prozent zum selben Preis, hieß es weiter. Zudem sei man in Verhandlungen über den Verkauf eines weiteren Minderheitsanteils. Gespräche zwischen Vivendi und Tencent hatten Anfang August begonnen. Vivendi-Großaktionär Vincent Bolloré hatte zuvor angekündigt, Vivendi könne bis zu 50 Prozent an UMG veräußern.

Prominente Künstler, hoher Umsatz

Die Universal Music Group ist vor den anderen beiden sogenannten Major-Labels, Sony Music Entertainment und Warner Music, der größte Musikkonzern der Welt und hat diverse prominente Musiker unter Vertrag, darunter Taylor Swift, Billie Eilish und Bob Dylan. 2018 stand ein Umsatz von gut sechs Milliarden Dollar zu Buche.

Vivendi erwirtschaftete insgesamt rund 13,9 Milliarden Dollar. Der Mitteilung zufolge erhofft sich der Konzern mit dem Einstieg Tencents einen besseren Zugriff auf den asiatischen Markt. Tencent verfügt neben dem populären Mitteilungs- und Bezahldienst Wechat auch über einen eigenen Streamingdienst. Die börsennotierte Tochtergesellschaft Tencent Music Entertainment hat gut 800 Millionen mindestens einmal aktive Nutzer, viermal so viele wie der Wettbewerber Spotify. Doch nur etwa 35 Millionen zahlen auch für den Dienst. Spotify kommt auf mehr als 100 Millionen zahlende Nutzer.