Frühstück in Gefahr? : Größte Nutella-Fabrik der Welt steht schon wieder still

Ist die Nutella-Produktion in Gefahr? Das Werk in Villers-Escalles steht still. Bild: AFP

Im Februar waren es Qualitätsprobleme, jetzt streiken die Mitarbeiter in der größten Nutella-Fabrik der Welt in Nordfrankreich. „Kein Lieferwagen kommt mehr in das Unternehmen“, meint ein Gewerkschaftler.