Neue Strategie : Grenke zieht Konsequenzen nach Investoren-Vorwürfen

Das Franchise-Modell von Grenke steht im Zentrum der Kritik von Leerverkäufern. Deshalb will das Unternehmen die Gesellschaften jetzt in den Konzern integrieren. Zudem wird der Vorstand umgebaut.

Der Leasingkonzern Grenke zieht nach der Attacke eines britischen Investors Konsequenzen für seine Strategie. In den kommenden zwölf bis 18 Monaten sollen die Franchise-Gesellschaften in den Konzern eingegliedert werden, wie Grenke am Donnerstag mitteilte. Zudem werde der Vorstand um einen Risikochef vergrößert, Vorstandsmitglied Sebastian Hirsch sei künftig als Finanzchef tätig und Unternehmenschefin Antje Leminsky übernehme zusätzlich die Verantwortung für die Interne Revision. Dadurch solle mehr Transparenz für den Kapitalmarkt geschaffen werden, erklärte Leminsky.

Der Investor Fraser Perring warf Grenke Mitte September Betrug, Geldwäsche und Bilanzfälschung vor – und wettete gleichzeitig auf einen Absturz der Aktien. Grenke wehrt sich gegen die Behauptungen, hat an der Börse aber nicht wieder richtig Tritt gefasst. Die im MDax notierten Aktien kosten mit rund 32 Euro nur noch halb so viel wie vor der Veröffentlichung der Vorwürfe. Anlegern steckt der Bilanzskandal beim Zahlungsanbieter Wirecard in den Knochen. Der ehemalige Dax-Konzern hatte unter anderem jahrelang seine Bilanzen aufgebläht. Im Juni meldete er Insolvenz an, Anleger verloren Milliarden.

Grenke ist spezialisiert auf die die Vermietung von IT-Ausrüstung und Büroausstattung und beschäftigt 1700 Mitarbeiter in 33 Ländern. Bei einer Expansion in neue Märkte setzt der Konzern aus Baden-Baden seit 2003 auf ein Franchise-Modell, das im Zentrum von Perrings Vorwürfen steht. In neuen Ländern werden Franchise-Gesellschaften von einem Manager aus den eigenen Reihen gegründet, die Finanzierung der Unternehmen erfolgt über einen externen Investor. Grenke kann diese Gesellschaft nach einer gewissen Zeit übernehmen.

Bilanzen werden durchforstet

Die 16 Franchise-Unternehmen, die bislang noch nicht gekauft wurden, sollen nun zügig integriert werden. Dafür werde Grenke unabhängige Wertgutachten erstellen. „Fast zwei Dekaden waren wir mit der Expansion über Franchise-Unternehmen sehr erfolgreich“, sagte Hirsch. „Diesen Erfolg wollen wir fortsetzen, aber mit Grenke-Startups ohne externe Finanzinvestoren.“

Auf das laufende Geschäft habe der Perring-Angriff keine nennenswerten Auswirkungen, erklärte Leminsky. Belastet habe im dritten Quartal vor allem die Corona-Krise. Das Neugeschäft ging um 19 Prozent auf 704,1 Millionen Euro zurück, der Gewinn sackte um die Hälfte auf 17,7 Millionen Euro ab.

Mehr zum Thema 1/

Die Finanzaufsicht Bafin geht den Vorwürfen Perrings nach und durchforstet derzeit die Bilanzen von Grenke. Der Konzern selbst hat mehrere Sonderprüfungen in Auftrag gegeben. Finale Ergebnisse liegen noch nicht vor. Zuletzt hatte Grenke erklärt, die bisherigen Ergebnisse zeigten keine Auffälligkeiten.