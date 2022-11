Klimakrise : Greenpeace wirft Total falsche Angaben zu CO2-Emissionen vor

Hinter dem beleuchteten Tanklager in Leuna ragen die Anlagen der Total-Raffinerie und des Chemieparks in die Höhe. Bild: dpa

Der französische Energiekonzern Totalenergies (vormals Total) wird beschuldigt, die Öffentlichkeit über seinen wahren Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 zu täuschen. Diesen Vorwurf erhebt der französische Ableger von Greenpeace in einem 66-seitigen Bericht, den er im Vorfeld der am Sonntag beginnende Weltklimakonferenz in Ägypten veröffentlicht hat. Die Umweltschützer wollen auf dessen Grundlage den „Zynismus“ und die „Heuchelei“ des Unternehmens ins Rampenlicht rücken.

Totalenergies habe im Jahr 2019 demnach statt der offiziell ausgewiesenen 455 Millionen Tonnen in Wahrheit mehr als 1,6 Milliarden Tonnen ausgestoßen. Das wäre weit mehr als das Dreifache. Greenpeace spricht von einer „immensen Diskrepanz“, die die Verantwortung von Totalenergies für die „Klimakrise“ aufwerfe und die „ohnehin schon unglaubwürdige Klimastrategie des Konzerns sowie seine Ambitionen, bis 2050 CO2-neutral zu werden, zerbröseln“ lasse.

Anhaltspunkt für die Recherchen der Umweltschützer waren nach eigenen Angaben auffallende Abweichungen von den Zahlen des britischen Konkurrenten Shell. Daraufhin machten sie sich acht Monate lang dran, die Wertschöpfungsketten des Unternehmens von der Förderung bis zum Verkauf seiner Produkte zu rekonstruieren und auf diese Weise seine Treibhausgasemissionen neu zu berechnen.

„Zumindest fragwürdig“

Greenpeace nennt die zutage beförderten Zahlen eine „Schätzung“, von der man nicht behaupte, dass sie auf das Kilogramm genau stimme. Die Abweichung von den bekannten Zahlen aber sei so gravierend, dass man die französische Finanzmarktaufsicht eingeschaltet habe. „Diese neuen Schätzungen über die tatsächlichen Klimaauswirkungen von Totalenergies und seine irreführende Kommunikation über seine Null-Netto-Verpflichtungen 2050 (die bereits Gegenstand einer Klage ist) können strafbare Widersprüche, Ungenauigkeiten und Auslassungen aufdecken“, meint die Organisation.

Der Energieriese wehrt sich, wie er das bei vergleichbaren Beschuldigungen getan hat: offensiv. „Der Greenpeace-Bericht folgt einer Methodik, die zumindest fragwürdig ist“, schreibt er in einer am Donnerstag veröffentlichten ersten Pressemitteilung. Die Umweltschutzorganisation führe Berechnungen durch, die die Integration von Totalenergies entlang der Öl- und Gaswertschöpfungsketten nicht berücksichtigten, und rechne daher die Emissionen, die mit der Verbrennung der Produkte in jeder Wertschöpfungskette verbunden sind, mehrfach an.

Aus Sicht des Konzerns passen die Zahlen von Greenpeace vorne und hinten nicht zusammen. „Eine solche Argumentation auf alle Unternehmen angewandt, die fossile Produkte produzieren, transportieren, raffinieren, handeln oder verkaufen, würde zu einem Gesamtausstoß führen, der ein Vielfaches der jährlichen globalen CO2-Emissionen beträgt“, schreibt Totalenergies weiter. Man selbst stünde so für mehr als 8 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen aus Öl und Gas, was offensichtlich nicht dem eigenen Marktanteil von 1,5 bis 2 Prozent in dem Sektor widerspiegele.

Im Blickfeld der Öffentlichkeit

Etwas mehr als 6000 Zeichen Text inklusive vieler Zahlen zählt die Pressemitteilung, in der Totalenergies betont, sich bei der Emissionsberichterstattung an die branchenspezifischen Methoden gehalten zu haben.