Gorillas-Gründer Sümer : Mit dem Rad durch die Wand

Kağan Sümer – das wird eher wie „Khan“ ausgesprochen – fährt gerne Rad. Knapp unter dem Handgelenk hat er ein Fahrrad eintätowiert, das ihn an seine Tour von seiner Heimatstadt Istanbul bis nach China erinnert. 2015 war das, er brauchte ein halbes Jahr für die fünfeinhalbtausend Kilometer. Zeitweise sei er 140 Kilometer am Tag gefahren, berichtet er, bevor ihn in den Bergen von Kirgistan die Höhenkrankheit erwischt habe. Von dieser habe er sich in einem Bauerndorf erholt und sich dort bei einer Partie Schach das Recht erspielt, sein Fahrrad gegen ein Pferd einzutauschen.

Bastian Benrath Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Wie viel von dieser Geschichte, die Sümer einmal dem „Spiegel“ erzählt hat, wirklich stimmt, ist ungeklärt. Doch die Kompromisslosigkeit, die aus ihr spricht, hat der 34 Jahre alte Gründer wirklich. Es gibt einige solcher Geschichten über ihn. Zum Beispiel auch die, dass er sich nach einem Studium der Automatisierungstechnik in Mannheim und einer darauf folgenden Arbeit bei einer Unternehmensberatung zurück in der Türkei fünfmal bei der Start-up-Schmiede Rocket Internet bewarb, bevor die ihm endlich erlaubte, ein Start-up aufzubauen.