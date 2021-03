Reisen in der Corona-Pandemie : Google will Nutzer in den Urlaub locken

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Ankündigung ist deshalb nur auf den zweiten Blick eine Abweichung vom bisherigen Kurs des Konzerns, der seine kostenlose Suchfunktion vor allem über Milliarden-Einnahmen im Anzeigengeschäft finanziert. Für Google ist es jedoch wichtig, die Nutzer auf seine Suchmaschine zu locken und Clicks zu generieren. Diesen Ansatz hat der Betreiber im vergangenen Jahr schon beim Handel verfolgt. Damals startete er eine gemeinsame Kampagne mit dem Handelskonzern HDE. Damit sollen auch kleine Läden mit ihren Angeboten ins Netz gelockt werden. Teil der Initiative waren auch hier kostenlose Einträge, die neben den bezahlten Anzeigen für mehr Interesse auf den Internetseiten sorgen sollten. Allerdings hat der Online-Handel in der Pandemie ohnehin keine großen Probleme, Geschäft zu generieren.

Es keimt die Hoffnung auf Urlaub

Ob sich dies bei Reisen wiederholen lässt, muss sich erst noch zeigen. Bisher sind die Menschen angesichts der steigenden Corona-Zahlen in vielen Teilen der Welt noch sehr zurückhaltend, was die Buchung von Reisen angeht. Derzeit sind es eher die Hoffnungen auf einen Oster- oder Sommerurlaub, die sie ins Netz bringen. Nach der Google-Statistik waren es im vergangenen Sommer vor allem alternative Ferienmodelle, nach denen Nutzer suchen, etwa Camping-Optionen in der Umgebung oder auch Ideen für Ferien zu Hause, „staycation“ genannt. Die Suchanfragen nach dieser Kategorie hatten sich damals im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Die Vorsicht war damals jedoch besonders verbreitet: Die Frage „Kann ich verreisen?“ beschäftigte im vergangenen Sommer neunmal so viele Menschen wie im Jahr zuvor.

Google-Nutzer stellen sie sich zwar noch immer, aber nun gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Menschen mutiger werden: Die Suchanfragen zu „Sichere Reiseorte in der Corona-Pandemie“ hat in den vergangenen drei Monaten einen besonderen Schub bekommen, zeigt die Google-Statistik.

Mehr zum Thema 1/

Diesem vorsichtigen Hoffnungsschimmer will Google nun einen weiteren Schub verleihen. Die ersten Tests, die das Unternehmen in den vergangenen Wochen durchgeführt hat, zeigten einen Zuwachs auf den Internetseiten der Reiseanbieter. „Für Unternehmen und Reiseveranstalter ist es eine gute Gelegenheit, mehr Menschen zu erreichen und sie auf ihre Internetseiten zu locken“, sagt Holden. Ob die Leute allerdings dann auch tatsächlich buchen, wird von der Entwicklung der Pandemie in den nächsten Monaten abhängen – und vom Impferfolg in den unterschiedlichen Ländern.