Geschäft mit Onlinewerbung : Aggressive Attacke auf Google und Meta

Tim Cook und Mark Zuckerberg gehörten in den vergangenen Jahren zu den größten Streithähnen in der Technologiebranche. Die Vorstandschefs von Apple und Meta machen aus ihrer gegenseitigen Verachtung kein Geheimnis. Cook ereifert sich oft über Meta und andere Internetunternehmen, die ihr Geld vor allem mit Onlinewerbung verdienen und dazu gewaltige Mengen von Nutzerdaten auswerten. Er positioniert Apple als Gegenentwurf und Kämpfer für die Privatsphäre seiner Kunden.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Die Animositäten eskalierten, als Apple vor einiger Zeit in seine iPhone-Software ein Hindernis für das Sammeln von Daten einbaute. Nutzer wurden nun ausdrücklich gefragt, ob sie es Apps wie Metas Diensten Facebook oder Instagram erlauben wollen, ihre Aktivitäten auf dem Gerät per „Tracking“ zu verfolgen, und viele lehnten das ab. Es war ein schwerer Schlag für Metas Werbegeschäft. Der Konzern hat gesagt, es werde ihn in diesem Jahr 10 Milliarden Dollar Umsatz kosten.

Und er hat Apple vorgeworfen, die neuen Regeln nicht etwa aus Sorge um die Privatsphäre seiner Kunden eingeführt zu haben, sondern aus Profitgier. „Praktischerweise“ habe der Konzern ja selbst ein Werbegeschäft und könne nun daraus Kapital schlagen, Wettbewerber geschwächt zu haben. Meta lenkte damit den Blick auf Aktivitäten von Apple, die in der Öffentlichkeit bisher weitgehend unter dem Radar geblieben waren. Der Elektronikkonzern ist schließlich vor allem für Geräte wie das iPhone bekannt.

Amazon als dritte Kraft

Seit Jahren gelten Google und Meta im Markt für Onlinewerbung als Platzhirsche, an deren Position kaum zu rütteln ist, beide Unternehmen sehen sich in ihrer amerikanischen Heimat Kartellklagen gegenüber. Google hat im vergangenen Jahr fast 210 Milliarden Dollar Umsatz mit Werbung erzielt, Meta kam auf knapp 115 Milliarden Dollar. Aber das Geschäft ist in Bewegung geraten, und der Schlagabtausch zwischen Apple und Meta ist dafür nur einer von vielen Anhaltspunkten. Er hat gezeigt, dass Meta verwundbar ist und sich somit Chancen für Wettbewerber bieten.

In den vergangenen Jahren hat schon der Onlinehändler Amazon.com ein stattliches Geschäft mit Onlinewerbung aufgebaut, und in dessen Windschatten versuchen mittlerweile selbst traditionelle Händler wie Walmart, ein Stück von diesem Markt zu erobern. Es sind neue Onlineplattformen wie Tiktok herangewachsen, die den etablierten Internetkonzernen Konkurrenz machen und aggressiv im Kampf um Werbebudgets mitmischen. Und es gibt weitere Einsteiger in den Markt, deren Kerngeschäft eigentlich anderswo liegt, etwa den Videodienst Netflix, der gerade dabei ist, eine werbefinanzierte Variante seiner Plattform zu entwickeln.

Amazon hat sich innerhalb weniger Jahre als dritte Kraft im Markt für Onlinewerbung etabliert, wenn auch noch immer mit deutlichem Rückstand zu Google und Meta. 2021 schaffte der Konzern einen Werbeumsatz von mehr als 31 Milliarden Dollar. Das Geschäft wächst nicht nur rasant, sondern dürfte auch sehr profitabel sein. Neben Amazon Web Services (AWS), der Sparte für Cloud Computing, ist es damit zu einer weiteren wichtigen Stütze im Unternehmen geworden und schafft einen Ausgleich zu den niedrigen Gewinnmargen im Onlinehandel.