Mögen die Sandkastenspiele beginnen! Am 14. Februar hat Google für ausgewählte Nutzer des mobilen Betriebssystems Android die Beta-Version der Nachverfolgungstechnologie „Privacy Sandbox“ verfügbar gemacht. Benachrichtigte Nutzer der Android-Version 13 können an der Testversion teilnehmen und die sogenannten „Topics“ erproben, nach denen Apps in Zukunft zielgerichtete Werbung ausspielen können. Auch soll das System die Privatsphäre der Nutzer besser wahren.

Zusammen mit drei anderen Programmierschnittstellen (APIs) ist „Topics“ der Ersatz für Drittanbieter-Cookies beziehungsweise die Android-Werbe-ID, die Google ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aus seinem Browser Chrome und dem Betriebssystem Android verbannen will. Cookies sind kleine Dateien, die von Webseiten auf den Geräten der Nutzer hinterlegt werden, um Profile von ihnen zu erstellen. Zunächst wurden sie etwa genutzt, um digitale Warenkörbe oder Anmeldedaten zu speichern. Nun werden sie vornehmlich genutzt, um Informationen darüber zu sammeln, welche Werbung für Nutzer interessant sein könnte. Die Android-Werbe-ID kann als Äquivalent der Cookies für Android gesehen werden, mit dessen Hilfe über verschiedene Apps hinweg ein Werbeprofil eines Nutzers pseudonymisiert erstellt werden kann.

Kritik aus der Werbebranche

Im Vorfeld stieß das Vorhaben auf weite Kritik aus der Werbebranche. Die Befürchtung stand im Raum, die Nutzerprofile seien zu ungenau und erschwerten das zielgerichtete Werben erheblich. Das kostenlose, werbefinanzierte Internet sei gar in Gefahr, hieß es. Aus diesem Grund laufen im Moment auch zwei Sammelklagen in den Niederlanden und Großbritannien, die Google zu Schadenersatz zwingen sollen. Von 25 Milliarden Euro Verlust an Werbeeinnahmen für Verleger und Medienhäuser durch die Abschaffung der Drittanbieter-Cookies ist die Rede.

Das Thema ist wettbewerbsrelevant, da Google mit seinem Browser Chrome einen Marktanteil von 66 Prozent und mit Android einen Marktanteil von 43 Prozent an Betriebssystemen über alle Geräte hinweg hat. Dazu gehören nicht nur Smartphones, sondern zum Beispiel auch smarte Fernseher.

„Vermutlich wird Google selbst die Daten über Nutzeraktivitäten behalten und sie nur nicht mehr mit Dritten teilen“, sagt Thomas Höppner, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Hausfeld, der sich kritisch mit dem Google-Ökosystem befasst. Google selbst kann mit seinen Erstanbieter-Cookies, die das Unternehmen über die Suchmaschine, den Chrome-Browser oder Android sammelt, weiterhin sehr zielgerichtet Werbung ausspielen.

Mehr als 220 Milliarden Euro Einnahmen

So sind beispielsweise die ersten Ergebnisse einer Google-Suche meist gesponserte Links von Werbetreibern. Das Modell ist lukrativ. 2022 erwirtschaftete Google Werbeeinnahmen in Höhe von rund 224 Milliarden Dollar. Solche, die andernorts Werbung schalten möchten, werden es in Zukunft schwieriger haben, sie an interessierte Nutzer auszuspielen, wenn keine detaillierten Profile mehr von ihnen erstellt werden können.

Dem sollen die Topics nun Abhilfe schaffen. Je nach Verhalten der Nutzer erstellt Android ein Profil von ihnen über verschiedene Themenbereiche. Ein Nutzer, der sich für Korbflechten interessiert, bekommt einen Haken beim Thema „Anleitungen und ‚Do It Yourself’“. Nutzer können ihr Profil einsehen und Themen einzeln abwählen oder die Privacy Sandbox komplett abschalten. Apps können über APIs frei auf die Profile zugreifen und relevante Werbung ausspielen. App-übergreifende Identifikationsmerkmale soll es nicht mehr geben und die Weitergabe der Daten an Dritte beschränkt werden.

Google-Attraktivität steigt noch

Thomas Höppner geht allerdings davon aus, dass die API wesentlich weniger effektiv für die Refinanzierung von Apps sein wird als die Drittanbieter-Cookies, was auch die Abhängigkeit von Systemanbietern wie Google erhöhe. „Zugleich steigt die Anziehungskraft von Google als Werbeträger für Werbungtreibende“, meint Höppner. Google werde sich noch stärker als der einzige Partner präsentieren können, über den effektive Werbung geschaltet werden kann.

Nun, da die Beta-Version der Privacy Sandbox seit einigen Wochen in den Händen der Nutzer ist, würde man sich eigentlich regen Austausch in den Untiefen des Internets über ein solches Projekt erwarten. Diskussionen in Entwicklerforen wie Reddit oder Github halten sich bisher jedoch in Grenzen. Offenbar ist der Kreis der Nutzer auch sehr klein und der Austausch mit Google über das Thema gestaltet sich schwierig. „Wie schon bei der Privacy Sandbox für Browser spielt Google hier Transparenz und Involvierung der Industrie vor, die es so nicht gibt. Wollen Betroffene mehr erfahren, stoßen sie gegen eine Wand“, berichtet Höppner.

Im Blogbeitrag von Google zum Beta-Test wird vornehmlich auf den Schutz der Privatsphäre eingegangen. Der digitale Fingerabdruck eines Nutzers im Browser oder über Apps und damit des genutzten Gerätes soll schwieriger nachzuverfolgen sein. Partner wie der Internetkonzern Yahoo Japan , der Software-Entwickler Unity oder der Lieferdienst Wolt sprechen sich darin für die Verbesserungen der Privacy Sandbox gegenüber den Drittanbieter-Cookies aus.

Erklärungen, was im Detail verbessert wird, bleiben die Stellungnahmen aber schuldig. „Google kann kaum Datenschutz-Interessen der Verbraucher für die Umstellung vorbringen“, urteilt Thomas Höppner. So wie viele Stimmen aus der Werbebranche teilt er die Meinung, dass die Privacy Sandbox vornehmlich dazu diene, die Position der Suchmaschine im Internet-Werbe-Ökosystem zu stärken.