Alphabet kündigt die Zusammenlegung von Google Brain und DeepMind an. Der Konzern will eine KI-Software entwickeln, die sowohl Texteingaben als auch Bilder verarbeiten kann – ähnlich OpenAI's GPT-4.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat eine Zusammenlegung seiner Forschungssparten Google Brain und DeepMind für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) angekündigt. Chef der neuen Abteilung werde Demis Hassabis, der bisherige CEO von DeepMind, erklärte Alphabet-Konzernchef Sundar Pichai am Donnerstag in einem Blog-Eintrag.

Die Zusammenlegung werde eine „mutige und verantwortungsvolle Entwicklung allgemeiner KI“ sicherstellen. Alphabet werde in Zukunft an multimodaler KI arbeiten, bei der die Systeme nicht nur auf Texteingaben reagieren, sondern auch mit Bildern umgehen können.

Diese Fähigkeit entspricht einer zentralen Funktion der neusten Version GPT-4 der ChatGPT-Software von OpenAI. Der US-Konzern wird von Microsoft unterstützt und hob mit seinem Produkt in den vergangenen Monaten das Thema generative KI in die Schlagzeilen. Die Alphabet-Aktie lag nach der Ankündigung knapp ein Prozent im Plus in einem schwachen Umfeld.