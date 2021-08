Cloud-Standort und mehr : Google investiert eine Milliarde in Deutschland

Das amerikanische Technologieunternehmen Alphabet (Google) baut seine Präsenz in Deutschland deutlich aus. Zentrale Bestandteile eines gut eine Milliarde Euro umfassenden Investitionsprogramms sind ein Rechenzentrum in Hanau nahe Frankfurt, eine neue Cloud-Infrastruktur im Raum Berlin-Brandenburg sowie ein Vertrag mit dem Energieversorger Engie darüber, ab dem kommenden Jahr Strom in Deutschland vorwiegend klimaneutral zu beziehen.

„Deutschland war immer schon ein sehr wichtiges Land für Google, wir eröffneten hier vor 20 Jahren unser zweites Büro außerhalb der Vereinigten Staaten“, sagte Google-Deutschlandchef Philipp Justus der F.A.Z. „Nicht nur mit unserem neuen Investitionsprogramm zeigen wir, wie wichtig der Standort auch künftig für uns ist.“

Die neue Anlage in der Marie-Curie-Straße in Hanau beherbergt auf vier Stockwerken und ungefähr zehntausend Quadratmetern Recheninfrastruktur, auf der Daten von Nutzern der Cloud-Dienste des Unternehmens verarbeitet werden. Mit dem Bau beauftragt hatte Google den Datenzentren-Anbieter NDC-Garbe, am Montag war die offizielle Schlüsselübergabe des Gebäudekomplexes.

Google etabliert die Cloud-Sparte zunehmend als Ertragssäule neben dem nach wie vor stark dominierenden Werbegeschäft, das auf zielgenauen Anzeigen in der Suche oder auf der Videoplattform Youtube fußt. Gerade unter den großen Cloud-Anbietern hat der Konkurrenzkampf in den vergangenen Jahren zugenommen. Google liegt bezogen auf das Geschäftsvolumen derzeit auf dem dritten Platz hinter den ebenfalls amerikanischen Internetunternehmen Amazon und Microsoft. In den zurückliegenden Monaten hat der Konzern indes mit Kooperationsvereinbarungen etwa mit Lufthansa, Deutscher Bank oder dem Versandhändler Otto seinen Anspruch bekräftigt, Boden gutzumachen. Auch personell hat sich Google dafür in Deutschland längst neu aufgestellt und im Geschäft mit Unternehmenskunden erfahrene Manager erfolgreich abgeworben wie beispielsweise den früheren SAP-Deutschlandgeschäftsführer Daniel Holz, der heute Googles Cloud-Geschäft in Deutschland und Zentraleuropa verantwortet.

Der neue Investitionsplan zeigt zugleich, dass eine regionale Präsenz auch in diesem Geschäftsfeld technisch notwendig bleibt, obwohl Daten inzwischen blitzschnell über das Internet übertragen werden können. „Die räumliche Nähe zu unseren Kunden ist im Cloud-Bereich wichtig, es geht um Latenz, Performanz und Verfügbarkeit“, erläutert Cloud-Manager Holz und nennt als ein Beispiel entsprechender Anwendungen im Millisekundenbereich den E-Commerce. „Da erwarten Nutzer Empfehlungen in Echtzeit.“ Als weiteres Argument für den Standort in Hanau führt Holz den wichtigen De-CIX-Internetknoten in der benachbarten Mainmetropole Frankfurt an.

Al-Wazir: Attraktiver IT-Standort Rhein-Main

Der hat in der jüngeren Vergangenheit wiederum nicht nur die Google-Investition mitbestimmt, sondern dazu beigetragen, dass sich in Frankfurt, aber auch im Umland eine ganze Reihe Rechenzentren angesiedelt hat und weitere hinzukommen sollen. „Schneller Datenverkehr gehört inzwischen zur Grundinfrastruktur, nicht nur hier im Rhein-Main-Gebiet. Die Region Frankfurt/Rhein-Main aber hat sich in den vergangenen Jahren zusätzlich zu einem attraktiven und äußerst wettbewerbsfähigen Standort für die IT-Branche entwickelt“, sagte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) der F.A.Z. – damit hätten nicht alle gerechnet, „vor allem diejenigen, die in der Vergangenheit über zu hohe Strompreise und angeblich mangelnde Wettbewerbsfähigkeit geklagt haben“.

Die Realität zeige etwas anderes: „Nicht nur Interxion investiert Milliarden in Frankfurt, in Offenbach entstehen Rechenzentren nicht nur auf dem Gelände des städtischen Energieversorgers EVO, sondern CloudHQ baut dort sogar eines der größten Rechenzentren Europas, und auch im Main-Taunus-Kreis entstehen viele Rechenzentren, Hanau folgt jetzt.“ Wie Al-Wazir freut sich auch Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) einerseits darüber, dass Google sich für diesen Standort entschieden hat – andererseits weist auch er auf den wachsenden Energiebedarf der Rechenzentren hin. „Dabei gilt es natürlich, die unbestreitbar bestehenden Zielkonflikte zu moderieren, weshalb wir uns sehr freuen, dass Google hier in Hanau mit einem eigenen Rechenzen­trum solch ambitionierte Nachhaltigkeitsziele verfolgt.“

Google-Deutschlandchef Philipp Justus begründet die mit dem neuen Investitionsprogramm verbundenen Nachhaltigkeitspläne hierzulande indes nicht nur damit, politischen Wünschen zu begegnen oder eigene Klimaschutzziele zu erfüllen. „Viele Kunden haben sich große Nachhaltigkeitsziele gesetzt und verlangen von uns, dass wir ebenfalls dazu beitragen“, sagt er. Über den nun bekannt gemachten Liefervertrag mit Engie finanziert Google indirekt Solaranlagen und Windparks, die diesen Strombedarf mit decken sollen.

Justus macht zugleich klar, dass Google mit seinen inzwischen ungefähr 2500 Mitarbeitern in Deutschland nicht nur in der Cloud-Sparte weiter wachsen wolle. „Wir investieren in alle Bereiche in Deutschland, in die Software-Entwicklung, in die Google-Cloud-Dienste, Ads, Android und Youtube.“ Neben Hamburg verfügt Google über wichtige Bürostandorte in Berlin, München und Frankfurt. In der bayerischen Landeshauptstadt baut der Konzern gerade den Postpalast dafür um.

Für den Deutschlandchef des Unternehmens, das immer wieder aufgrund seiner Marktposition und wegen Datenschutzbedenken in der Kritik steht, sind dabei nicht nur qualifizierte Arbeitskräfte bedeutsam. „Ein amerikanisches Unternehmen, das auf der ganzen Welt Geschäfte machen möchte, kann nicht nur in Amerika sein. Wir brauchen überall auch die geografische Nähe zu den Nutzern.“