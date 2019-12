Google-Gründer : Page und Brin ziehen sich als Chefs von Alphabet zurück

Aktualisiert am

Larry Page und Sergey Brin machen Platz in der Chefetage des Google-Mutterkonzerns Alphabet. Der Nachfolger steht schon fest.

Larry Page (rechts) und Sergey Brin 2004 in Frankfurt Bild: dpa

Es ist ein Paukenschlag im Silicon Valley: Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin hören als Chefs von Alphabet auf. Das haben die beiden Google-Gründer am Dienstag im Google-Blog mitgeteilt. Ihr Nachfolger steht auch schon fest: Sundar Pichai, der bereits die Geschäfte von Google führt. Der Personalwechsel erfolge mit sofortiger Wirkung.

„Wir waren nie diejenigen, die an Managerrollen festhielten, wenn wir glauben, dass es einen besseren Weg gibt, das Unternehmen zu führen. Alphabet und Google brauchen nicht länger zwei CEOs und einen Präsidenten“, begründen sie ihren Rücktritt. In dem Brief schreiben sie weiter, dass sie als Verwaltungsratsmitglieder weiterhin aktiv bleiben wollen.

Ihre Mitteilung beginnen sie mit dem markanten Satz, der aus dem Jahr 2004 stammt: „Google ist kein konventionelles Unternehmen.“ Und: „Wir beabsichtigen nicht, dass es eines wird.“ Bis sie ihre wichtige Botschaft nennen, vergehen einige Zeilen darüber, welchen Innovationen Google in seiner Firmengeschichte hervorgebracht hat – die Google-Suche, Google Maps sowie Anwendungen wie etwa Google Photos. Die beiden Gründer schreiben, dass es eine Ehre sei, dass „Millionen von Menschen sich dazu entschieden haben, diese Produkte so zentral in ihrem Leben zu machen“.

Mehr zum Thema 1/

Weiter lobten Page und Brin in ihrem Rücktrittsschreiben deren Nachfolger Pichai: „Sundar bringt unseren Nutzern, Partnern und unseren Angestellten jeden Tag Menschlichkeit und eine tiefe Leidenschaft für Technologie mit.“ Pichai hat laut Page und Brin seit 15 Jahren mit den beiden Gründern eng zusammengearbeitet.

Die Mitteilung erfolgte nach Börsenschluss in Amerika. Am Aktienmarkt gab es nachbörslich zunächst kaum eine Reaktion.

Alphabet INC. ist der Mutterkonzern von Google mit Sitz in Mountain View im Silicon Valley. Page und Brin, die an der Stanford University Informatik studiert haben und die Idee für Google als Teil einer akademischen Forschungsarbeit entwickelt haben, starteten 1998 mit einer ersten Suchmaschine. 2015 haben sie Alphabet gegründet. Es dient als Dachgesellschaft, unter der die Geschäftsfelder von Google verknüpft sind. Alphabet ist laut Forbes unter den zwanzig größten Unternehmen auf der ganzen Welt und hat einen Marktwert von über 800 Milliarden Dollar. Der Umsatz liegt bei 137 Milliarden Dollar.

Wer ist Sundar Pichai? Lesen Sie hier ein Interview mit dem Google- und Alphabetchef.