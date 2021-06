Google-Cloud-Deutschlandchef : „Ich habe kein festes Büro mehr“

Aktualisiert am

Daniel Holz leitet Google Cloud hierzulande und in Nordeuropa. Er sagt, warum das Geschäft jetzt besser läuft – und was aus dem Homeoffice wird.

Herr Holz, vor gut einem halben Jahr hat Google Sie von SAP abgeworben. Wie kann so ein Umstieg mitten in der Pandemie überhaupt gelingen?

Alexander Armbruster Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft Online. Folgen Ich folge



Er gelingt gut, auch dank der entsprechenden Technologie. Besonders freue ich mich darauf, bald alles „live“ erleben zu dürfen – denn ich konnte ja einiges noch nicht kennenlernen von dem, was in den Büros passiert, weil diese geschlossen sind. Tatsächlich war ich erst einen einzigen Tag im Google-Büro, seitdem ich an Bord gekommen bin.

Was folgt aus der Pandemie: Wie flexibel dürfen die Google-Angestellten künftig mit dem Homeoffice umgehen?